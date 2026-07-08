Pune Building Collapsed: पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में गिरी बिल्डिंग, 14-15 लोग दबे, रेस्क्यू जारी
पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के मोशी में एक बिल्डिंग गिर गई है. बिल्डिंग में चौदह से पंद्रह लोगों के फंसे होने की आशंका है. बिल्डिंग मोशी कचरा डिपो के पास है. शुरुआती अंदाज़ा है कि भारी बारिश की वजह से कचरे का पहाड़ बिल्डिंग पर आ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना के समय इमारत में कई लोग मौजूद थे. फिलहाल, करीब 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव कार्य जारी है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुणे आपदा प्रबंधन विभाग और दमकल विभाग की टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं. बचाव दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर रहे हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)