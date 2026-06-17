Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राउत ने महाराष्ट्र, पंजाब में भी दल-बदल का ऐसा चलन बताया.

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जाने-माने नेताओं ने पार्टी का साथ हार के बाद छोड़ा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है. सबसे बड़ी चर्चा तो त्रिपुरा की एक पंजीकृत पार्टी राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी (NCPI) में TMC के 20-22 सासंदों के विलय की घोषणा की है. अब इसपर सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एक लेख के जरिए देश की राजनीति में बढ़ते दल-बदल और निष्ठा की कमी पर तंज कसा है.

उन्होंने अपने लेख में पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और पंजाब की राजनीति में बीते कुछ दिनों से जो हो रहा है, उसे भारतीय राजनीति की ‘गटरगंगा’ का सबसे स्याह और काला अध्याय बताया है. उन्होंने बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ‘आयाराम-गयारामों’ को मेडल बांटने का धंधा दिल्ली दरबार में बाकायदा व्यापारिक तौर-तरीके से चल रहा है.

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NCPI की रातों रात लगी लॉटरी

सामना में राउत ने लिखा, 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ नाम की इस खोखली पार्टी की ऐसी लॉटरी लगी कि रातों-रात उसे बैठे-बिठाए 22 ‘रेडीमेड’ सांसद मिल गए. अब तक इतने सांसद न तो कभी शिवसेना को मिले, न शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को नसीब हुए. कई राजनैतिकदल तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी. एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले और केजरीवाल जैसे बड़े-बड़े सूरमा जो नहीं कर पाए, वो त्रिपुरा की इस NCPI ने कर दिखाया. भारतीय लोकतंत्र का यह अनोखा चमत्कार प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और देश के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ‘तपस्या’ का ही नतीजा है."

उबाठा नेता ने लिखा कि त्रिपुरा की इस पार्टी की लोकसभा की कुल ताकत ही सिर्फ दो सीटों की है, मगर इस त्रिपुरी पार्टी के अब पूरे 22 सांसद लोकसभा में दिखाई देंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने ‘जी हुजूर’ और ‘हां में हां’ मिलाने का काम करेंगे. इसे कहते हैं ‘ऊपरवाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के’ इस मामले ने यही साबित किया है."

NCPI के अध्यक्ष पर कसा तंज

राउत ने तंज कसते हुए लिखा कि गुमनाम-सी पार्टी NCPI के अध्यक्ष उत्तिया कुंडू खुद खुद कभी विधायक, सांसद या एक अदद नगरसेवक तक नहीं बन पाए, जिन्हें त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में केवल 862 वोट मिले थे, जिन्हें पश्चिम बंगाल में चार सीटों पर लड़ने के बाद भी ‘नोटा’ से भी कम वोट नसीब हुए, उसकी अचानक 20-22 रेडीमेड सांसदों की ‘लॉटरी’ लग गई है. हावड़ा की किसी तंग गली के नुक्कड़ पर इस पार्टी के बेंच मार्क दफ्तर का रजिस्ट्रेशन है, जहां कुल मिलाकर एक टूटी हुई बेंच पड़ी है, वो रातों-रात पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बन गई है. इस ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ से कुंडू खुद डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. TMC के जितने भी डरपोक, स्वार्थी और बिकाऊ सांसद थे, वो उनकी की गली वाली पार्टी में खुद का विलय करके एकदम हल्के हो गए हैं.

अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने पूरी की भीष्म प्रतिज्ञा’

राउत ने अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए लिखा कि कोलकाता में उन्होंने जो 'भीष्म प्रतिज्ञा’ की थी, उसे उन्होंने सचमुच अमली जामा पहनाकर दिखा दिया. ममता बनर्जी की पार्टी में सारे के सारे भगोड़े, बुजदिल और बिकाऊ लोग भरे पड़े थे. ‘मां, माटी, मानुष’ जैसी बंगाली अस्मिता की उनकी तमाम हुंकारें खोखली थीं. इन भगोड़ों को न तो ममता से कोई प्रेम था और न ही बंगाल की अस्मिता से कोई प्यार. राउत ने लिखा कि ये नेता एक हार से ही हताश होकर ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गए और सूखे पत्तों की तरह उड़ गए. इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के साथ 30-35 सालों से काम कर रहे थे. ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में खून-पसीना बहाया, मगर ये जो विधायक-सांसद भाग खड़े हुए हैं, इन्होंने बिना किसी संघर्ष के मलाईदार पद पाए थे और अब मुसीबत आते ही दुम दबाकर भाग निकले.

हर जगह हैं बेईमान, जिधर हवा देखी, उधर हो लिए

राउत ने कहा कि ऐसे माहौल में कल्याण बनर्जी, सौगत राय, डेरेक ओ’ब्रायन, सागरिका घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा जैसे वफादार लोगों की तारीफ करनी चाहिए. ममता बनर्जी ने अपने इर्द-गिर्द कितने खोखले और कमजोर मोहरे खड़े कर रखे थे, जो पार्टी से निकल गए. उऩ्होंने कहा कि आजकल सत्ता के बाजार में इन्हीं बेईमानों के ‘भाव’ बढ़े हुए हैं और हर जगह के हालात यही हैं.

महाराष्ट्र में शरद पवार ने जिन्हें नेता बनाया, मंत्री पद सौंपे, वही सबसे पहले भाग खड़े हुए और उद्धव ठाकरे ने जिन्हें मंत्री बनाकर सबकुछ न्योछावर कर दिया, वही सबसे पहले गद्दार निकले. राजनीति में पहले इंसानों की परख होती थी, आज तो ‘सब घोड़े बारह टके’ के हिसाब से पदों और सत्ता की खैरात बांटी जा रही है. इन लोगों की न कोई निष्ठा है, न कोई विचारधारा और न ही कोई स्टैंड. जिधर की हवा देखी, उधर के ‘आयाराम-गयाराम’ बन गए.

TMC के साथ वही खेल दोहराया

राउत ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ‘आयाराम-गयारामों’ को मेडल बांटने का धंधा दिल्ली दरबार में बाकायदा व्यापारिक तौर-तरीके से चल रहा है. इस दरबार में बस इन्हें अपना जमीर और स्वाभिमान गिरवी रखना है, फिर पैसे और पद का ‘गंगा स्नान’ होता है, जिनमें इनके सारे पाप धुल जाते हैं. राउत ने लिखा, "चाहे जितनी भी संख्या में टूटकर आओ, बस मोदी को समर्थन दो’ यही बीजेपी की नीति है. यह एक तरह की राक्षसी भूख है. लेकिन, अगर इन लोगों के हाथ में दिल्ली की सत्ता, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां न होतीं, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की ‘चोटियां’ इनके हाथ में न होतीं, तो क्या आज यह नंगा नाच कर पाना मुमकिन था? जो खेल इन्होंने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ खेला, वही हु-ब-हू तृणमूल के साथ दोहराया गया."

दलबदलू सासंदों की हालत पूंछ हिलाते आवारा कुत्तों जैसी है

राउत ने दावा किया कि जिन नेताओं ने पार्टी बदली है उन तृणमूल के आठ-दस सांसदों की पुरानी फाइलें उखाड़कर उन्हें डराया-धमकाया गया. जो कभी ममता दीदी के पीछे छिपकर दहाड़ते थे वो आज बड़ी जल्दी घुटनों पर हैं और बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर केंचुए की तरह रेंगने लगे हैं. इसके बावजूद मोदी-शाह ने इन्हें बीजेपी में शामिल करने की बजाए एक कूड़ेदान जैसी पार्टी के हवाले कर दिया. उन्होंने कहा कि तृणमूल से टूटे इन सांसदों की हालत पूंछ हिलाते आवारा कुत्तों जैसी हो गई है. ऊपर से इन पर अयोग्यता की तलवार अलग से लटक रही है. चाहे महाराष्ट्र हो या बंगाल, हर जगह बीजेपी ने बेईमानों की फौज तैयार करने की यही तरकीब अपनाई है.

राउत ने अंत में लिखा कि पंजाब में भी बीजेपी ने ‘आप’ जैसी पार्टी के सांसदों को तोड़ा है. महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब ये वो राज्य हैं जो शूरवीरों और खुद्दार लोगों की धरती रही है, लेकिन दिल्ली के इस ‘व्यापारी मंडल’ ने इन राज्यों के शौर्य और स्वाभिमान का मानो सुन्नत ही कर डाला है. अब इन राज्यों के सत्ताधीशों को अपने-अपने दफ्तरों और घरों के बाहर बाकायदा बोर्ड टांगकर लिख देना चाहिए, ‘सज्जनों! हमारे यहां स्वाभिमान का सुन्नत तसल्लीबख्श करके मिलेगा.’