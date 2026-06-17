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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबगावत की आशंका के बीच उद्धव ठाकरे गुट के लिए राहत भरी खबर, सांसद ने बताया क्यों आए दिल्ली?

बगावत की आशंका के बीच उद्धव ठाकरे गुट के लिए राहत भरी खबर, सांसद ने बताया क्यों आए दिल्ली?

Shiv Sena UBT Crisis: नासिक सांसद राजाभाऊ वाजे ने दावा किया है कि वह एकनाथ शिंदे से मिलने दिल्ली नहीं गए हैं बल्कि एक कमेटी की बैठक का हिस्सा बनने गए हैं और नागेश अष्टेकर हिंगोली में ही हैं.

Reported By : अजातिका सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Jun 2026 10:35 AM (IST)
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उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में 6 सांसदों की बगावत की आशंका है. चर्चा है कि देर रात दिल्ली पहुंचे ये सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं. इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कई सांसदों को लेकर प्राइवेट जेट से दिल्ली आए, जहां एकनाथ शिंदे मौजूद हैं. इन संभावित बागी सांसदों की लिस्ट में नासिक के राजाभाऊ वाजे का भी नाम था, लेकिन अब उनके बयान ने उद्धव गुट को बड़ी राहत दी है.

एबीपी न्यूज से बात करते हुए नासिक से शिवसेना यूबीटी सांसद राजाभाऊ वाजे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह एकनाथ शिंदे से मिलने दिल्ली नहीं आए हैं बल्कि कमेटी मीटिंग के लिए आए हैं. उन्हें सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के मामले में कुछ मालूम नहीं है. 

'उद्धव ठाकरे के साथ हूं, हमेशा रहूंगा'- वाजे

सांसद राजाभाऊ वाजे ने दो टूक कहा है, "मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं और उनके साथ ही रहूंगा. मेरा किसी और से कोई संपर्क नहीं है. मुझे कोई कॉल नहीं आया है और न ही एकनाथ शिंदे ने मुझसे कोई संपर्क किया है. मैं नाराज नहीं हूं और उनके (शिवसेना-UBT) साथ हूं. मैं यहां एक कमेटी मीटिंग के लिए आया हूं."

यह भी पढ़ें: उद्धव के सांसदों में टूट की आशंका पर भड़का शरद पवार गुट, कहा- 'टूटने वाले और तोड़ने वाले दोनों को...'

हिंगोली सांसद नागेश अष्टेकर भी नहीं गए दिल्ली

इससे पहले संजय राउत ने भी एक्स पोस्ट के जरिए दो सांसदों के पक्ष में बात कही. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा था कि नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं और खबरें कुछ और ही दिखाई जा रही हैं. दूसरी ओर हिंगोली के सांसद नागेश अष्टेकर ने भी जानकारी दी है कि वह हिंगोली में ही हैं, दिल्ली नहीं गए.

क्या दिल्ली जाने वाले सातवें सांसद होंगे ओमराजे निंबालकर?

दूसरी ओर, धाराशिव में सांसद ओमराजे निंबालकर के गोवर्धन वाडी स्थित घर के सामने शांति है. चर्चा है कि ठाकरे गुट के सांसद ओमराजे निंबालकर 'ऑपरेशन टाइगर' का हिस्सा हैं और फिलहाल पुणे में हैं. ओमराजे निंबालकर एक वफादार सांसद के तौर पर जाने जाते हैं. उन्होंने अर्चना पाटील को 3.5 लाख वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. यह रिकॉर्ड देश में तीसरा सबसे बड़ा है. उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पाने का सम्मान हासिल किया है. 

पिछले कई दिनों से चर्चा है कि यूबीटी के सात सांसद शिंदे गुट में शामिल होंगे. कल (मंगलवार, 16 जून) 6 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं और अभी चर्चा है कि सातवें MP ओमराजे निंबालकर होंगे.

यह भी पढ़ें: 'इतने सस्ते में बिके', उद्धव गुट के सांसदों पर महुआ मोइत्रा का तंज, संजय राउत बोले- MSP तो 50 करोड़ लेकिन...

Published at : 17 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Eknath Shinde Shiv Sena Shiv Sena UBT MAHARASHTRA NEWS Rajabhau Waje
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