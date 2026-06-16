उद्धव गुट के सांसदों की टूट की अटकलों पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'मेरी भी प्रधानमंत्री से...'

सांसदों के टूट की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की संकट नहीं है. लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई संकट आती है तो निपट लेंगे. पार्टी के सांसदों के शिंदे गुट के मंत्रियों से मुलाकात पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद किसी काम से मंत्री से मिलना है तो इसमें क्या दिक्कत है. उन्होंने ये भी कहा कि 'मेरी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है.'

'शिवसेना में पहले भी टूट हो चुकी है'

दिल्ली में मंगलवार (16 जून) को मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि शिवसेना में पहले भी टूट हो चुकी है लेकिन हमारी पार्टी खड़ी है. हमारी पार्टी को संघर्ष करने के पुराना अनुभव है. हमारी पार्टी 60 साल पुरानी है. लोग आते हैं, चले जाते हैं. हमारी पार्टी सांसदों और विधायकों की पार्टी नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है. राज्यसभा सांसद ने कहा कि सांसद-विधायक आते हैं, चले जाते हैं. वो नहीं रहेंगे या जाएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है.

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क्या छह से सात सांसद पाला बदल सकते हैं, ये सवाल फिर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मुझे मालूम नहीं है. अब तक मेरे सामने या उद्धव जी के सामने ऐसी कोई जानकारी या एक्टिविटी सामने आई नहीं है."

'हमारे भी दिन आएंगे'

उद्धव ठाकरे के एक बयान कि 'हमारा समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है' पर उन्होंने कहा कहा, "ठीक है. हमारे भी दिन आएंगे. जब हमारे दिन आएंगे, तब पार्टियां कैसे तोड़ी जाती हैं, ये भी दिखाएंगे."

'हमने बहुत से घाव झेले हैं'

संजय राउत ने अपनी पार्टी के लोगों को 'टाइगर' बताते हुए कहा कि टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं है लेकिन कोशिश तो करेंगे. उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है. देश कल्याण और जनता के कल्याण का काम नहीं है. पार्टी और उनके लोगों को तोड़ो यही काम चल रहा है. हमने बहुत से घाव झेले हैं और आगे निकल चुके हैं.

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