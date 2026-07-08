महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक अस्पताल में नवजात शिशु को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दिए जाने से नाराज होकर शिवसेना के एक पार्षद और उसके साथियों ने कथित तौर पर दो चिकित्सकों के साथ मारपीट की. पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम कल्याण स्थित नगर निगम संचालित अस्पताल में हुई. घटना का वीडियो वहां लगे कैमरे में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इस घटना पर शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "शिंदे सेना का गुंडाराज. ये सरकार के प्रतिनिधि हैं जो हिंसा करते हैं, महिलाओं को मारते हैं और आम तौर पर गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं." उन्होंने एफआईआर होने पर कहा, "इसमें कार्रवाई सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि गिरफ्तारी और बर्खास्तगी है."

मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी

इस बात पर शुरू हुआ था विवाद

मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इस मामूली सी बात पर शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने अपने साथियों के साथ डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में जमकर हंगामा किया.

Goondaraj of Shinde Sena. These are representatives of the government who indulge in violence, hitting women and generally behaving like goons. Action isn’t just an FIR but arrest and sacking pic.twitter.com/JqzX2pwoer — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) July 8, 2026

अपने वार्ड की एक गर्भवती महिला का इलाज न करके उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहने पर रमेश म्हात्रे ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जबकि एक महिला डॉक्टर के साथ धक्का-मुक्की करते हुए बदसलूकी और गाली-गलौज की. अस्पताल में हुआ यह पूरा ड्रामा वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, और इस घटना के कारण चिकित्सा क्षेत्र में भारी आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है.

एसीपी ने घटना पर दी यह जानकारी

महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एसीपी सुहास हेमाडे ने बताया कि घटना के संबंध में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच फिलहाल जारी है.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. वीडियो में पार्षद को कथित तौर पर चिकित्सकों को मारते हुए दिखाया गया है. भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के विरोध और दबाव के बाद, जिसने तत्काल कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्र के क्लीनिक और अस्पताल बंद करने की चेतावनी दी थी, पुलिस ने मंगलवार रात शिवसेना के पार्षद रमेश सुक्रया म्हात्रे और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

पुलिस के अनुसार, यह घटना कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में हुई. डॉ. सृष्टि बाविस्कर और डॉ. वैभव सालुंखे ने नवजात शिशु के परिजनों को अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा कक्ष (एनआईसीयू) में जगह की कमी के कारण बच्चे को बेहतर इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी थी.

Maharashtra Flood News: भारी बारिश से तबाह आलंदी के लिए 10 करोड़ की मदद, युद्धस्तर पर शुरू होंगे काम

पार्षद ने डॉक्टरों की शुरू की पिटाई

इस बात से नाराज परिजनों ने पार्षद से संपर्क किया. इसके बाद पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर कथित तौर पर चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनकी पिटाई कर दी. इस घटना में डॉ. वैभव सालुंखे घायल हो गए. केडीएमसी की चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला ने चिकित्सा कर्मचारियों के साथ सोमवार देर रात पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उस समय मामला दर्ज नहीं किया गया.

म्हात्रे और उनके सहयोगियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए, अस्पताल कर्मियों ने मंगलवार को 'काम रोको' प्रदर्शन किया. आईएमए कल्याण और डोंबिवली इकाइयों के प्रतिनिधियों और नगर निगम कर्मचारी संघ के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल से मुलाकात की.

प्रदर्शन के बाद हुई एफआईआर

आईएमए प्रतिनिधियों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, तो वे बुधवार को इस क्षेत्र के सभी निजी क्लीनिक और अस्पताल बंद कर देंगे. उन्होंने पार्षद और उनके समर्थकों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की.

पुलिस ने बताया कि इसके बाद पार्षद, उनके चार पुरुष समर्थकों और एक महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 121(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(1) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 189(2) (गैरकानूनी रूप से जमा होना) और 191(2) (दंगा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया.

महाराष्ट्र: क्या NCP शरद पवार गुट महायुति में होने जा रहा शामिल? सुप्रिया सुले ने दे दिया साफ जवाब