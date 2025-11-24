महाराष्ट्र में एक बार फिर हिट एंड रन की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया. सांगली जिले में नशे में धुत एक व्यक्ति का आतंक सड़क पर देखने को मिला, जब उसने अपनी कार से करीब 5 गाड़ियों को बुरी तरह टक्कर मार दी. आरोपी शख्स नशे की हालत में बताया जा रहा है.

मामला सांगली के बालाजी मिल हल्दी कारखाने के सामने की सड़क का है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं. नशे में धुत इस शख्स की हरकत से स्थानीय लोग इतना गुस्से में थे कि उन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी. फिलहाल, पुलिस मौके पर पहुंची और और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है. वहीं, घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है.