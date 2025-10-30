हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हाथ में केला रह जाएगा', कार्यकर्ताओं से ऐसा क्यों बोले राज ठाकरे?

'अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हाथ में केला रह जाएगा', कार्यकर्ताओं से ऐसा क्यों बोले राज ठाकरे?

Raj Thackeray News: राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा खेल फिक्स है. चुनाव कराकर सत्ता में आने के बाद मनमानी की जाती है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं को गुरुवार (30 अक्टूबर) को संबोधित किया. वो अपने साथ ईवीएम मशीन लेकर आए. इसमें कैसी गडबड होती है इसका प्रजेंटेशन देने के लिए दो लोगों को भी साथ लाए. ईवीएम कथित तौर पर कैसे हैक होती है इसका  प्रजेंटेशन दिया गया. इसके बाद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हाथ में केला रह जाएगा.

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

राज ठाकरे ने कहा, "मैं यह बात कई सालों से कह रहा हूं. लोग कहते हैं कि राज ठाकरे की सभाओं में भीड़ तो होती है लेकिन वह वोट में नहीं बदलती. इसी वजह से हमारी हार होती है. पिछले 5 सालों से बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं. पूरा खेल फिक्स है. चुनाव आयोग कहता है कि CCTV लगाना प्राइवेसी का उल्लंघन है. ये बात समझ में नहीं आती, उसके लिए बहाने बनाए जाते हैं."

इसके आगे उन्होंने कहा, "जब मतदाता सूची साफ हो जाए, तब चुनाव कराओ. अगर हम हारते हैं, तो हार स्वीकार करेंगे. चुनाव कराकर सत्ता में आने के बाद मनमानी की जाती है. इन सभी शहरों पर इनकी नजर है. स्वाभिमान गिरवी रखना इसकी भी एक हद होती है."

जो कुछ अभी हो रहा है, वह मतदाताओं का अपमान- ठाकरे

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "रायगढ़ और शिवनेरी में पर्यटन के नाम पर नमो सेंटर बनाया जा रहा है. यह खड़ा करो और फिर तोड़ दो, यही नीति चल रही है. जहां उंगली रखेंगे, वो जमीन अडानी को दी जा रही है. यह सब सत्ता से ही हो रहा है. एक जोरदार मोर्चा निकलना चाहिए. दिल्ली को समझ में आना चाहिए कि यह मोर्चा क्यों निकाला जा रहा है. जो कुछ अभी हो रहा है, वह मतदाताओं का अपमान है."

एमएनस प्रमुख ने कहा, "मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी चापलूसी करनी पड़ेगी? कुर्सी के लिए कितनी लाचारी दिखानी पड़ेगी?"

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 07:54 PM (IST)
Tags :
Raj Thackeray BMC Election 2025 MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget