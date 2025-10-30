'अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हाथ में केला रह जाएगा', कार्यकर्ताओं से ऐसा क्यों बोले राज ठाकरे?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में अपने कार्यकर्ताओं को गुरुवार (30 अक्टूबर) को संबोधित किया. वो अपने साथ ईवीएम मशीन लेकर आए. इसमें कैसी गडबड होती है इसका प्रजेंटेशन देने के लिए दो लोगों को भी साथ लाए. ईवीएम कथित तौर पर कैसे हैक होती है इसका प्रजेंटेशन दिया गया. इसके बाद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हाथ में केला रह जाएगा.

चुनाव आयोग पर साधा निशाना

राज ठाकरे ने कहा, "मैं यह बात कई सालों से कह रहा हूं. लोग कहते हैं कि राज ठाकरे की सभाओं में भीड़ तो होती है लेकिन वह वोट में नहीं बदलती. इसी वजह से हमारी हार होती है. पिछले 5 सालों से बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं. पूरा खेल फिक्स है. चुनाव आयोग कहता है कि CCTV लगाना प्राइवेसी का उल्लंघन है. ये बात समझ में नहीं आती, उसके लिए बहाने बनाए जाते हैं."

इसके आगे उन्होंने कहा, "जब मतदाता सूची साफ हो जाए, तब चुनाव कराओ. अगर हम हारते हैं, तो हार स्वीकार करेंगे. चुनाव कराकर सत्ता में आने के बाद मनमानी की जाती है. इन सभी शहरों पर इनकी नजर है. स्वाभिमान गिरवी रखना इसकी भी एक हद होती है."

जो कुछ अभी हो रहा है, वह मतदाताओं का अपमान- ठाकरे

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "रायगढ़ और शिवनेरी में पर्यटन के नाम पर नमो सेंटर बनाया जा रहा है. यह खड़ा करो और फिर तोड़ दो, यही नीति चल रही है. जहां उंगली रखेंगे, वो जमीन अडानी को दी जा रही है. यह सब सत्ता से ही हो रहा है. एक जोरदार मोर्चा निकलना चाहिए. दिल्ली को समझ में आना चाहिए कि यह मोर्चा क्यों निकाला जा रहा है. जो कुछ अभी हो रहा है, वह मतदाताओं का अपमान है."

एमएनस प्रमुख ने कहा, "मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी चापलूसी करनी पड़ेगी? कुर्सी के लिए कितनी लाचारी दिखानी पड़ेगी?"