पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की इलाज के दौरान मौत हो गई. जानकारी के अनुसार रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की थी. इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई. इस दौरान आरोपी घायल हो गया. इसके बाद पुलिस उसे तत्काल अस्पताल लेकर गई जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बता दें मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार दोपहर एलएंडटी बिल्डिंग के पास आर ए स्टूडियो में एक घंटे से ज्यादा समय तक यह नाटकीय स्थिति बनी रही. लगभग 15 साल के लड़कों और लड़कियों को ‘ऑडिशन’ के लिए बुलाया गया था. बच्चों को छुड़ाए जाने से पहले, आर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया था कि वह कुछ लोगों से बात करना और उनसे सवाल पूछना चाहता है, और उसे पैसे नहीं चाहिए. आर्य ने धमकी दी कि अगर उसे ऐसा करने नहीं दिया गया, तो वह स्टूडियो में आग लगा देगा.

मुंबई के RA स्टूडियो में बच्चों को कैसे बनाया गया बंधक, कौन है आरोपी रोहित आर्या? 10 बड़ी बातें

30 अक्टूबर दोपहर 1.45 बजे पुलिस को कॉल आया था. मौके पर कुछ केमिकल और एयर गन मिली है.बच्चों को वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. मुंबई पुलिस के लिए यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था. यह घटना दिनदहाड़े हुई. क्लास में बंधक बनाए गए बच्चों को खिड़की से झांकते हुए देखा गया. घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस-प्रशासन से बच्चों को बचाने की गुहार लगाई.

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले में मुंबई पुलिस ने कहा कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है. उचित सत्यापन के बाद अन्य विवरण जल्द से जल्द साझा किए जाएंगे.पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने मुंबई के पवई इलाके में कुछ बच्चों को बंधक बना लिया था.