हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'...तो ये BMC चुनाव होगा आखिरी', मराठी भाषी लोगों को राज ठाकरे की चेतावनी! जानें क्या कहा?

'...तो ये BMC चुनाव होगा आखिरी', मराठी भाषी लोगों को राज ठाकरे की चेतावनी! जानें क्या कहा?

Raj Thackeray News: मनसे प्रमुख ने कहा कि अपनी सतर्कता कायम रखिए, वरना नुकसान निश्चित है. अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आने वाला बीएमसी का चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 24 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच रविवार (23 नवंबर) को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों को आगाह किया. उन्होंने कहा कि अगर मराठी भाषी सतर्क नहीं रहे तो आगामी बृह्णमुंबई महानगरपालिका चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं.

राज ठाकरे ने यहां मनसे कोंकण महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की. मनसे प्रमुख ने एक संक्षिप्त संदेश में कहा, "अपनी सतर्कता कायम रखिए, वरना नुकसान निश्चित है. अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आने वाला बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) का चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव होगा. और इसके परिणाम दूरगामी होंगे."

राज ठाकरे ने मतदाता सूची में विसंगतियों का मुद्दा उठाया था और हाल ही में विपक्ष द्वारा निकाले गए संयुक्त मार्च में शामिल हुए थे.

Published at : 24 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Tags :
Raj Thackeray BMC Election MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
ठंड में बारिश का अटैक, 6 राज्यों में चेतावनी, जानें दिल्ली-NCR से बिहार तक कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
दिल्ली में 'जहरीली' हुई हवा, कोहरे के अलर्ट ने बढ़ाई चिंता! जानिए कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी?
विश्व
Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
बांग्लादेश से आई आधिकारिक चिट्ठी, शेख हसीना को सौंपने की मांग, जानें अब क्या करेगा भारत?
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
बॉलीवुड
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
संजय कपूर के निधन और सैफ अली खान पर अटैक के वक्त एक साथ आ गई थी कपूर फैमिली, अरमान जैन ने बताया कैसे किया हैंडल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
स्टंट कर रहा था कांड हो गया! एक पहिए पर बाइक चला रहे छपरी की आई शामत, फिर घिसटते हुए गई बाइक- वीडियो वायरल
स्टंट कर रहा था कांड हो गया! एक पहिए पर बाइक चला रहे छपरी की आई शामत, फिर घिसटते हुए गई बाइक
शिक्षा
गूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ
गूगल में कैसे मिलेगी नौकरी, कौन-से कोर्स करते हैं मदद? जान लीजिए सबकुछ
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget