हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मराठियों को हल्के में रहे, उन्हें लगता है पैसे के दम पर सबको...', राज ठाकरे का BJP पर हमला

'मराठियों को हल्के में रहे, उन्हें लगता है पैसे के दम पर सबको...', राज ठाकरे का BJP पर हमला

Maharashtra Municipal Elections: राज ठाकरे ने कहा कि अगर हम एकजुट रहे, तो वे हमें शोषित करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. एमएनएस प्रमुख ने ये भी कहा कि यह ‘मराठी मानुस’ के लिए आखिरी चुनाव है.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 11 Jan 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनाव को लेकर प्रचार का शोर जारी है. इस बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि पिछले बीस वर्षों में मैं पहली बार किसी गठबंधन का हिस्सा बना हूं. मेरे कई सहयोगी टिकट न मिलने से निराश हो गए और मुझे छोड़कर चले गए. लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे सभी फिर से मेरे साथ लौटकर आएंगे. बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्हें लगता है कि वे पैसे के दम पर सबको खरीद लेंगे. अगर हम एकजुट रहे, तो वे हमें शोषित करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि यह ‘मराठी मानूस’ के लिए आखिरी चुनाव है.

उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा थोपने से हुई. यह यह परखने की पहली कोशिश थी कि आप अभी भी जागरूक हैं या नहीं. ऐसा फैसला लेने की उन्हें हिम्मत कहाँ से मिली? उन्होंने हमें विश्वास में लेने की ज़रूरत तक नहीं समझी. उन्हें लगता है कि वे पैसे के दम पर सबको खरीद लेंगे. वे आपको हल्के में ले रहे हैं.

बीजेपी ने अकोला में AIMIM के साथ गठबंधन किया- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने ये भी आरोप लगाया, ''भाजपा ने अकोला में AIMIM के साथ गठबंधन किया है और बदलापुर में कांग्रेस के साथ. करीब 66 उम्मीदवार बिना मुकाबले के निर्वाचित हुए हैं. नशे के कारोबार से जुड़े व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दिया है. एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में फंसे व्यक्ति को भाजपा ने नगरसेवक बना दिया है. इतनी हिम्मत उनमें आखिर आई कहां से?

छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा

उन्होंने कहा कि यह सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे को बंद करने की योजना बना रही है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की यात्री सेवाओं को नवनिर्मित नवी मुंबई एयरपोर्ट में स्थानांतरित करना चाहती है. साथ ही, मालवाहन (कार्गो) सेवाओं को पालघर जिले के वधवन पोर्ट के पास प्रस्तावित नए एयरपोर्ट में शिफ्ट करने की योजना है.

अगर हम अकेले भी रहें तो भी काफी हैं- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर तीखा हमला करते हुए उनका मज़ाक उड़ाया और उन्हें 'रसमलाई' कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा, ''तुम्हारा मुंबई से क्या लेना-देना है कि तुम हमें बताओगे कि मुंबई किसकी है? वे जैन, गुजराती और तमिल समाज को मराठी समाज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हम अकेले भी रहें, तो भी काफी हैं. यह सब हमें खत्म करने और यहां से हमारी राजनीतिक और सामाजिक अहमियत मिटाने के लिए किया जा रहा है.''

‘मराठी मानुस’ के लिए आखिरी चुनाव- राज ठाकरे

MNS प्रमुख ने आगे कहा, ''अगर हम एकजुट रहे, तो वे हमें शोषित करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. यह ‘मराठी मानुस’ के लिए आख़िरी चुनाव है. अगर आज आपसे चूक हुई, तो आपको ज़िंदगी भर उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा. मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एकजुट खड़े रहिए.

राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से क्या अपील की?

राज ठाकरे ने कहा कि वे चाहते हैं कि सभी बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) और पार्टी कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से मतदान केंद्रों पर मौजूद रहें, ताकि फर्जी और दोहरे मतदाताओं की पहचान की जा सके. उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसे मतदाता पाए जाएं, तो सुबह 7 बजे के बाद उन्हें मतदान से रोका जाए.

Published at : 11 Jan 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे Maharashtra News BJP Maharashtra Municipal Elections
