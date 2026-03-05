Maharashtra News: महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी. इस मामले में आरोपी पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. खापरखेड़ा-कोराडी रोड पर पति-पत्नी ने मिलकर युवक पर धारदार चाकू से कई वार कर उसकी हत्या की थी.

जांच में पता चला है कि मृतक युवक और आरोपी महिला के बीच प्रेम संबंध थे. मृतक युवक का नाम सागर वानखेड़े है. वह पुणे में नौकरी करता था. होली मनाने के लिए वह पुणे से नागपुर अपने गांव आया था. इस मामले में पुलिस ने राजू गजभिये और उसकी पत्नी सोनाली गजभिये को गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सोनाली और सागर के बीच पढ़ाई के दौरान से प्रेम संबंध थे. उसके बाद सोनाली की शादी राजू गजभिये से हुई और उनके दो बच्चे भी हैं. लेकिन शादी के बाद भी सोनाली और सागर के बीच संपर्क जारी रहा. इस मामले में पहले भी राजू गजभिये ने खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इस बीच होली मनाने के लिए सागर पुणे से अपने सावंगी गांव आया था. उसी समय उसने इंस्टाग्राम पर सोनाली को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया.

अपने साथ चाकू लेकर आई सोनाली

आज (गुरुवार, 5 तारीख) सुबह करीब 10 बजे सागर खापरखेड़ा आया. श्याम मंगल कार्यालय के पास सोनाली उसकी बाइक पर बैठकर दोनों निकल गए. इस दौरान सोनाली अपने साथ चाकू लेकर आई थी. इस बीच राजू गजभिये ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया. खापरखेड़ा-कोराडी रोड पर कोलार नदी का पुल पार करने के बाद सोनाली ने जानबूझकर अपना पर्स गिरा दिया. सागर ने बाइक रोककर पर्स उठाने के लिए नीचे उतरा, तभी सोनाली ने चाकू निकालकर उस पर दो वार किए. उसी समय वहां पहुंचे राजू गजभिये ने भी सागर पर कई वार किए. इस हमले में सागर की मौके पर ही मौत हो गई.

दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली

घटना के बाद आरोपी पति-पत्नी घर लौट गए. उसके बाद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने जाते समय पुलिस की डीबी टीम ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है. घटना के बाद सागर के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है. इस मामले में कोराडी पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से खापरखेड़ा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है.