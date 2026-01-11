महाराष्ट्र: 'ठाकरे भाइयों को वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे उनके...', नितेश राणे का विवादित बयान

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक बार फिर कहा है कि कोई भी हमारे हिंदू की तरफ बुरी नजर से देखेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. यहां के हिंदू समाज को कहूंगा कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी. उन्होंने ये भी कहा कि यहां सिर्फ 'आई लव महादेव' के ही बैनर लगेंगे. 16 जनवरी के बाद जो भी चुकता करना है वो करेंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास जरूर होगा. आगामी महानगरपालिका चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स मराठी वोट काटने के लिए एक साथ आए हुए हैं.

मदरसा में भी मराठी बोलना चाहिए- नितेश राणे

मुंबई के गोरेगांव में प्रचार सभा के दौरान उन्होंने कहा, ''मराठी की सख्ती सिर्फ गरीब हिदुओं पर ही क्यों, मदरसा में भी मराठी बोलना चाहिये, उर्दू क्यों? यह सरकार हिंदुओं की है, यह समझकर आपको जीना है. यह महादेव की भूमि है याद रखिये. यहां सिर्फ 'आई लव महादेव' के ही बैनर लगेंगे. इस हिंदू राज्य में हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है.''

हिंदू समाज को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य- नितेश राणे

नितेश राणे ने आगे कहा, ''महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हिंदू समाज के हैं इसलिए हिंदू समाज को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है. हमारे हिंदुओं को तकलीफ देने का प्रयास किया तो महंगा पड़ेगा, फिर शुक्रवार को भी तकलीफ हो जाएगी. यहां हिंदू बन के हिंदू त्यौहार जोरदार से मनाओ, इतना कहके जाता हूं. यहां सिर्फ 'आई लव महादेव' ही चलेगा बाकी किसी को यहां जगह नहीं है. इस वार्ड में हमारी हिंदू बहन को चुन के दो, यहां के एरिया को भगवामय करने की जिम्मेदारी हमारी है. यहां की सब मांगे पूरी करेंगे, यह विश्वास दिलाता हूं.''

हिंदुओं को बांटने के लिए ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए- नितेश राणे

मंत्री ने ये भी कहा, ''यहां का वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. हमारे देव भाऊ का बुलडोजर ऑयलिंग के लिए गया है. 16 तारीख को भेजता हूं. हिंदुओं को बांटने के लिए ठाकरे भाई एक हो गए हैं. इनकी मराठी के नाम पर राजनीति चल रही है. आदित्य और अमित ठाकरे से अच्छी मराठी यहां हमारे उत्तर प्रदेश वाले हिंदू भाई-बहनें बोलते हैं. ठाकरे भाइयों को वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे उनके अब्बा को वोट देना है. जब उनके सांसद चुन के आए तो पाकिस्तान में रैली निकाली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए. यह सरकार हमारी है, यह सरकार हिंदुओं की है इतना याद रखो.''