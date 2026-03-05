हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, कांदिवली के नौसेवक की मौत, एक माह में परिवार ने खोए दो सदस्य

ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, कांदिवली के नौसेवक की मौत, एक माह में परिवार ने खोए दो सदस्य

Mumbai News: मुंबई के सोलंकी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है. मां के निधन के एक महीने के भीतर, उनके बेटे दीक्षित सोलंकी (33) की ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले में जान चली गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Mar 2026 10:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तरी मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले सोलंकी परिवार के लिए नियति बेहद क्रूर साबित हुई है. अभी परिवार अपनी मुखिया (मां) की मृत्यु के शोक से उबर भी नहीं पाया था कि ओमान की खाड़ी में हुए एक भीषण हमले ने परिवार के सबसे छोटे और कमाऊ सदस्य, दीक्षित अमृतलाल सोलंकी (33) की जान ले ली. एक महीने के भीतर परिवार में हुई इन दो मौतों ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, मस्कट गवर्नरेट के तट से लगभग 52 समुद्री मील दूर ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर विस्फोटकों से लदी ड्रोन नौका ने आत्मघाती हमला किया. दीक्षित सोलंकी इस टैंकर पर 'ऑयलर' के पद पर तैनात थे. विस्फोट के बाद शुरुआती घंटों में उन्हें लापता बताया गया था, लेकिन बाद में उनके निधन की पुष्टि कर दी गई.

मां के अंतिम संस्कार के बाद लौटे थे ड्यूटी पर

‘नेशनल यूनियन ऑफ सीफेरर्स ऑफ इंडिया’ (एनयूएसआई) के सुरेश सोलंकी ने बताया कि दीक्षित करीब एक महीने पहले ही अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई आए थे. कुछ समय घर पर बिताने के बाद वे दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी.

सदमे में पिता, पड़ोसियों ने बताया जांबाज

दीक्षित के पिता अमृतलाल सोलंकी, जो स्वयं एक पूर्व नौसेवक रहे हैं, इस दोहरे वज्रपात के बाद बोलने की स्थिति में नहीं हैं. दीक्षित की बड़ी बहन दुबई में रहती हैं और वे भी इस खबर के बाद गहरे सदमे में हैं. पड़ोसियों के अनुसार, दीक्षित एक बेहद मेहनती और समर्पित पेशेवर थे, जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी.

समुद्री सुरक्षा पर गहराते सवाल

खाड़ी देशों के समुद्री मार्ग में बढ़ते ड्रोन हमलों ने भारतीय नौसेवकों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एनयूएसआई और अन्य संगठन अब इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और मृतक के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, कांदिवली के नौसेवक की मौत, एक माह में परिवार ने खोए दो सदस्य
ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, कांदिवली के नौसेवक की मौत, एक माह में परिवार ने खोए दो सदस्य
महाराष्ट्र
पर्स गिराने का नाटक और फिर पीठ पर वार! नागपुर में पति-पत्नी ने रची बॉयफ्रेंड की हत्या की खौफनाक साजिश
पर्स गिराने का नाटक और फिर पीठ पर वार! नागपुर में पति-पत्नी ने रची बॉयफ्रेंड की हत्या की खौफनाक साजिश
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण, जानें कैसे
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण
महाराष्ट्र
बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी कैसे BJP बनती गई बड़ा भाई... टाइमलाइन से समझें
बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र में भी कैसे BJP बनती गई बड़ा भाई... टाइमलाइन से समझें
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Chitra Tripathi: बेटे के लिए नीतीश का 'रिटायरमेंट प्लान'? | Big Breaking | Nitish Kumar | Bihar CM
Nitish Kumar Rajyasabha Nomination: नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा CM कुर्सी? | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी हलचल, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा
पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी हलचल, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
Renault Bridger: जिम्नी और थार की टेंशन बढ़ाने जल्द आ सकती है ये मिनी डस्टर, जानें क्या होगा खास
Renault Bridger: जिम्नी और थार की टेंशन बढ़ाने जल्द आ सकती है ये मिनी डस्टर, जानें क्या होगा खास
हेल्थ
Haldi Doodh Benefits: क्या रात में सोने से ठीक पहले हल्दी वाला दूध पीना सही? जानें एक्सपर्ट्स की राय
क्या रात में सोने से ठीक पहले हल्दी वाला दूध पीना सही? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget