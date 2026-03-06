हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रRatnagiri News: नियंत्रण खोने के बाद पलटी लग्जरी बस, 28 यात्री थे सवार, 2 की हालत नाजुक

Ratnagiri News: नियंत्रण खोने के बाद पलटी लग्जरी बस, 28 यात्री थे सवार, 2 की हालत नाजुक

Ratnagiri News In Hindi: सभी घायलों को कलांबानी उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच स्थानीय पुलिस को हादसे की सूचना दी गई. खेड़ पुलिस स्टेशन की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Mar 2026 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बोरीवली से सपीरली जा रही एक निजी लग्जरी बस खेड़-धामानंद रोड पर चालक के नियंत्रण खो देने के कारण पलट गई. बस में सवार 28 यात्रियों में से लगभग 25 को मामूली चोटें आईं, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए. 

सभी घायलों को कलांबानी उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच स्थानीय पुलिस को हादसे की सूचना दी गई. खेड़ पुलिस स्टेशन की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है. चालक से भी पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है. साथ ही यात्रियों से पुलिस हादसे की वजह तलाश रही है.

कई यात्रियों का आई चोटें

इस हादसे से बस में सवार यात्रियों में कोहराम मच गया. यह लग्जरी बस बोरीवली से सपीरली की ओर जा रही थी. इसके अंदर 28 लोग सवार बताए जा रहे हैं. हलांकि पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी भी तरह की जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. 

घायलों को इलाज के लिए कराया भर्ती

इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं 25 यात्रियों को मामूली चोटें आई है. फिलहाल पुलिस ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार या लापरवाही हादसे का कारण हो सकती है. 

यह हादसा इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठा रहा है. खेड़-धामानंद रोड पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जहां घुमावदार रास्ते और भारी वाहनों की आवाजाही जोखिम बढ़ाती है. 

पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया

बताया जा रहा है कि चालक तेज रफ्तार पर बस को चला रहा था. इतने में ही बस ने अपना नियंत्रण खो दिया और जाकर जंगल में पलट गई. हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. लोगों की मदद से बस में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Ratnagiri News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Ratnagiri News: नियंत्रण खोने के बाद पलटी लग्जरी बस, 28 यात्री थे सवार, 2 की हालत नाजुक
रत्नागिरी में नियंत्रण खोने के बाद पलटी लग्जरी बस, 28 यात्री थे सवार, 2 की हालत नाजुक
महाराष्ट्र
ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, कांदिवली के नौसेवक की मौत, एक माह में परिवार ने खोए दो सदस्य
ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमला, कांदिवली के नौसेवक की मौत, एक माह में परिवार ने खोए दो सदस्य
महाराष्ट्र
पर्स गिराने का नाटक और फिर पीठ पर वार! नागपुर में पति-पत्नी ने रची बॉयफ्रेंड की हत्या की खौफनाक साजिश
पर्स गिराने का नाटक और फिर पीठ पर वार! नागपुर में पति-पत्नी ने रची बॉयफ्रेंड की हत्या की खौफनाक साजिश
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण, जानें कैसे
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार के लिए बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे के एक फैसले से बदल गया समीकरण
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
क्रिकेट
Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget