राज ठाकरे ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज!

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज (18 फरवरी) को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके ‘नंदनवन’ निवासस्थान पर जाकर मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. मुंबई महानगरपालिका चुनाव के बाद इन दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी. इन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात से उन अकटलों को फिर हवा मिल गई है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी शिवसेना में कोई सियासी गठजोड़ होगा. ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि राज ठाकरे अब अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में हैं और उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) और एकनाथ शिंदे के बीच 36 का आंकड़ा है.

