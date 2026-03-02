ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मुंब्रा में प्रदर्शन, सड़कों पर चिपकाई ट्रंप-नेतन्याहू की फोटो

महराष्ट्र के ठाणे में भी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के निधन पर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है.अली खामेनेई के निधन के बाद ठाणे के मुंब्रा में सड़क पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने मिली है. इस दौरान लोग अपने हाथों में विभिन्न संदेश लिखे हुए पोस्टर लेकर मुंब्रा की सड़कों पर उतर गए हैं.

इस बीच लोगों द्वारा इजरायल और अमेरिका के खिलाफ खुलकर विरोध प्रदर्शन किया गया. ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन के बाद देश के कुछ हिस्सों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. पूरे भारत में भी कई जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है.

मुंबई में नेतन्याहू के जूते मारते हुए फोटो चिपकाई

मुंबई के दक्षिण मुंबई के नागपाडा इलाके में भी लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिला है. इस दौरान सड़क पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जूते मारने वाली तस्वीर सड़कों पर चिपकाई गई है.

जिस जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है. पुलिस ने इस इलाके में कड़ा बंदोबस्त लगा रखा है. पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. साथ ही किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे इसको लेकर प्रशासन नजर बनाए हुए है.

मुंब्रा में बड़े पैमाने पर आंदोलन

इसी पृष्ठभूमि में मुंब्रा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कुछ स्थानों पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया. मुंब्रा क्षेत्र में भी पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है.

स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल इलाके में तैनात कर दिया गया है. इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिका और इजराइल पर जमकर हमला बोल रहे हैं. वहीं लोगों ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.