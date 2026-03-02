हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थZinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?

Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?

When To Test Zinc Levels: हमारे शरीर में कुछ जरूरी मिनरल्स होते हैं, जिनकी कमी के चलते हमें तमाम तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है. चलिए जिंक की कमी के बारे में आपको बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

How To Know If You Have Zinc Deficiency: लगातार झड़ते बाल, अनरेगुलर पीरियड्स, अचानक बढ़ते मुंहासे अक्सर महिलाएं इन समस्याओं का कारण तनाव, उम्र या हार्मोनल बदलाव को मान लेती हैं. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि एक छोटा-सा मिनलर, जिंक, इन लक्षणों के पीछे अहम भूमिका निभा सकता है. जिंक शरीर में कई जरूरी काम करता है कि हार्मोन संतुलन बनाए रखना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना और सेल्स की मरम्मत करना. फिर भी इसकी कमी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जिसके चलते हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. 

क्या है इसको लेकर नियम?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार, एडल्ट महिलाओं को रोज लगभग 8 से 12 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है, लेकिन खासकर शाकाहारी भोजन में इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती या उसका ऑब्जर्वेशन कम हो सकता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, जिंक प्रजनन स्वास्थ्य, घाव भरने, डीएनए निर्माण और इम्यून सेल्स के विकास के लिए जरूरी है. इसके बावजूद इसके, इसे आयरन या कैल्शियम जितना महत्व नहीं दिया जाता.

इसकी कमी से क्या दिक्कत होती है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, जिंक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करता है. इसकी कमी से ओव्यूलेशन अनियमित हो सकता है, पीएमएस के लक्षण बढ़ सकते हैं और मुंहासे भी बढ़ सकते हैं. जिंक थायरॉयड फंक्शन से भी जुड़ा है, जो एनर्जी स्तर और पीरियड्स को प्रभावित करता है. यही वजह है कि थकान और पीरियड्स की गड़बड़ी अक्सर साथ दिखाई देती है.

इनको भी नहीं करना चाहिए

कमजोर इम्यूनिटी भी जिंक की कमी का संकेत हो सकती है. बार-बार इंफेक्शन होना, घाव का देर से भरना या लगातार सर्दी-जुकाम रहना इस ओर इशारा करते हैं. शरीर में सूजन बढ़ने और अनजाने में वजन घटने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. कुछ महिलाएं ज्यादा जोखिम में रहती हैं जैसे मेनोरेजिया पीसीओएस से जूझ रही महिलाएं, सख्त शाकाहारी या वे जो लंबे समय से तनाव में हैं.  गर्भावस्था के दौरान भी जिंक की जरूरत बढ़ जाती है. दालों और अनाज में मौजूद फाइटेट्स जिंक के ऑब्जर्वेशन को कम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें भिगोकर पकाना लाभकारी होता है.

इसकी कमी कैसे पूरी करें?

जिंक के अच्छे सोर्स में कद्दू के बीज, चना, मसूर, काजू, बादाम, पालक, साबुत अनाज, अंडे, दही, सीफूड और लीन मीट शामिल हैं. चूंकि शरीर जिंक को लंबे समय तक स्टोर नहीं करता, इसलिए रोजाना संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है. हालांकि सप्लीमेंट लेने से पहले जांच और एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है, क्योंकि अधिक मात्रा में जिंक लेने से तांबे के ऑब्जर्वेशन में बाधा और डाइजेशन दिक्कतें हो सकती हैं. कभी-कभी बेहतर स्वास्थ्य किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि ऐसी छोटी कमी को पूरा करने से आता है, जिसे हम लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे होते हैं.

इसे भी पढ़ें- Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Zinc Deficiency In Women Zinc Deficiency Symptoms Importance Of Zinc For Women
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
हेल्थ
Bloating Vs Acidity: एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
एसिडिटी या ब्लोटिंग? फर्क समझना जरूरी, वरना भारी पड़ सकती है आपकी यह अनदेखी
हेल्थ
Adulterated Ginger Garlic Paste: अदरक-लहसुन का मिलावटी पेस्ट सेहत के लिए कितना खतरनाक, किन अंगों को सड़ा देता है यह?
अदरक-लहसुन का मिलावटी पेस्ट सेहत के लिए कितना खतरनाक, किन अंगों को सड़ा देता है यह?
हेल्थ
Coughing At Night: रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
रात में बिस्तर पर जाते ही आने लगती है खांसी, जानें क्यों हो रही यह समस्या?
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
इंडिया
PM Modi CCS Meeting: ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी का शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी का शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget