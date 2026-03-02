हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'UAE और इजरायल से बात की लेकिन ईरान पर...', PM मोदी पर उद्धव गुट का निशाना

'UAE और इजरायल से बात की लेकिन ईरान पर...', PM मोदी पर उद्धव गुट का निशाना

Iran Israel War: ईरान और इजरायल के युद्ध में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या कर दी गई. इस बीच पीएम मोदी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस पर प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठा दिए हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Mar 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच भारत में भी सियासत तेज हो गई है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है. जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम मोदी ने यूएई और इजराइल के राष्ट्र प्रमुखों से बात की लेकिन ईरान पर एक शब्द भी नहीं कहा. ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने एक पक्ष चुन लिया है. पीएम मोदी की भूमिका को लेकर अब जमकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं. 

ईरान से बात न करने पर क्या प्रियंका ने उठाए सवाल?

शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि अगर ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं तो अयातुल्ला खामेनेई के निधन पर संवेदना संदेश क्यों नहीं दिया गया है. क्यों अभी तक डिप्लोमेटिक रुख अपना रखा है. उन्होंने आगे लिखा कि भारत में बहुत से शिया हैं और हमें तेहरान के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत है.

पीएम मोदी ने यूएई से की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की और खाड़ी देश पर हुए हमलों की निंदा की है. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है. 

पीएम मोदी ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया. आगे कहा कि हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं.

पीएम मोदी नेतन्याहू से की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. पीएम  मोदी ने हालिया घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंताएं व्यक्त कीं और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 02 Mar 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI #iran
