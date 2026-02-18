हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटों पर कौन मारेगा बाजी? विधानसभा का ये नंबर गेम बिगाड़ सकता है खेल!

महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात सीटों पर कौन मारेगा बाजी? विधानसभा का ये नंबर गेम बिगाड़ सकता है खेल!

Maharashtra Rajya Sabha Elections 2026: महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात रिक्त सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा. विधानसभा गणित के आधार पर महायुति को छह और विपक्ष को एक सीट मिलने की संभावना है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 18 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा रिक्त, 7 सीटों के लिए में चुनाव की घोषणा हो चुकी है. ये चुनाव अप्रैल 2026 में सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए किए जा रहे हैं. मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी. विधानसभा के मौजूदा गणित के आधार पर महायुति को छह तथा विपक्षी महाविकास आघाड़ी को एक सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है. 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. महाराष्ट्र की सात सीटों पर मुकाबला राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में दलों की संख्या सीधे परिणाम तय करेगी. राज्यसभा के लिए एक सीट जीतने हेतु 37 विधायकों का कोटा निर्धारित है.

किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान?

फिलहाल खाली सीटों के लिए सत्ताधारी महायुति की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के पास 131 विधायक, शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 57 विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायक हैं. अन्य समर्थक विधायकों को जोड़कर यह संख्या लगभग 235 तक पहुंचती है. ऐसे में महायुति के 6 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

राजनीतिक चर्चाओं में अनुमान है कि बीजेपी को 4, शिंदे गुट को 1 और अजित पवार गुट को 1 सीट मिल सकती है. यदि बीजेपी 7वां उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला और रोचक हो सकता है.

महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: किस ओर इशारा कर रहे नंबर गेम?

विधानसभा की अभी की संख्या 286 है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार और बीजेपी के शिवाजीराव कार्दिले के निधन के कारण 2 सीटें खाली हैं. एक सीट के लिए 37 विधायकों का कोटा निर्धारित है. वर्तमान में, शरद पवार की एनसीपी के 10, कांग्रेस के 16 और उद्धव सेना के 20 विधायक हैं, यानी तीनों दलों के कुल 46 विधायक. सीपीआई (एम) और एसके (एम) का एक-एक विधायक है.

यानी कुल 46 विधायक. अन्य छोटे दलों और निर्दलीयों का समर्थन मिलने पर यह संख्या कुछ बढ़ सकती है. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विपक्ष अपनी एक सीट किस दल के खाते में जाने देता है और महायुति के भीतर सीटों का अंतिम बंटवारा कैसे होता है.

बता दें कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा सदस्यों (MLA) द्वारा चुने जाते हैं, और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (सिंगल ट्रांसफरेबल वोट) से होता है. इसलिए, किसी पार्टी को मिलने वाली राज्यसभा सीटें उसकी विधानसभा में ताकत पर निर्भर करती हैं.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी अकटलें तेज!
राज ठाकरे ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, महाराष्ट्र में सियासी अकटलें तेज!
महाराष्ट्र
बारामती में मां-भाई की आंखों में चटनी डाल 21 साल की युवती का किडनैप, हिंदू संगठन ने जाम किया हाईवे
बारामती में मां-भाई की आंखों में चटनी डाल 21 साल की युवती का किडनैप, हिंदू संगठन ने जाम किया हाईवे
महाराष्ट्र
ब्लैक बॉक्स गायब और तेल की टंकी फुल! बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल
ब्लैक बॉक्स गायब और तेल की टंकी फुल! बारामती प्लेन हादसे पर रोहित पवार के बड़े सवाल
महाराष्ट्र
जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार की ठोस पहल
जलवायु परिवर्तन से निपटने की राह पर महाराष्ट्र, देवेंद्र फडणवीस सरकार की ठोस पहल
Advertisement

वीडियोज

Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget