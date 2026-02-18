राज्यसभा में महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा रिक्त, 7 सीटों के लिए में चुनाव की घोषणा हो चुकी है. ये चुनाव अप्रैल 2026 में सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त सीटों को भरने के लिए किए जा रहे हैं. मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी. विधानसभा के मौजूदा गणित के आधार पर महायुति को छह तथा विपक्षी महाविकास आघाड़ी को एक सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है.

नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है. 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. महाराष्ट्र की सात सीटों पर मुकाबला राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में दलों की संख्या सीधे परिणाम तय करेगी. राज्यसभा के लिए एक सीट जीतने हेतु 37 विधायकों का कोटा निर्धारित है.

किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान?

फिलहाल खाली सीटों के लिए सत्ताधारी महायुति की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के पास 131 विधायक, शिवसेना (शिंदे गुट) के पास 57 विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायक हैं. अन्य समर्थक विधायकों को जोड़कर यह संख्या लगभग 235 तक पहुंचती है. ऐसे में महायुति के 6 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

राजनीतिक चर्चाओं में अनुमान है कि बीजेपी को 4, शिंदे गुट को 1 और अजित पवार गुट को 1 सीट मिल सकती है. यदि बीजेपी 7वां उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला और रोचक हो सकता है.

महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: किस ओर इशारा कर रहे नंबर गेम?

विधानसभा की अभी की संख्या 286 है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार और बीजेपी के शिवाजीराव कार्दिले के निधन के कारण 2 सीटें खाली हैं. एक सीट के लिए 37 विधायकों का कोटा निर्धारित है. वर्तमान में, शरद पवार की एनसीपी के 10, कांग्रेस के 16 और उद्धव सेना के 20 विधायक हैं, यानी तीनों दलों के कुल 46 विधायक. सीपीआई (एम) और एसके (एम) का एक-एक विधायक है.

यानी कुल 46 विधायक. अन्य छोटे दलों और निर्दलीयों का समर्थन मिलने पर यह संख्या कुछ बढ़ सकती है. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विपक्ष अपनी एक सीट किस दल के खाते में जाने देता है और महायुति के भीतर सीटों का अंतिम बंटवारा कैसे होता है.

बता दें कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा सदस्यों (MLA) द्वारा चुने जाते हैं, और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (सिंगल ट्रांसफरेबल वोट) से होता है. इसलिए, किसी पार्टी को मिलने वाली राज्यसभा सीटें उसकी विधानसभा में ताकत पर निर्भर करती हैं.