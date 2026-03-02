ईरान-इजरायल युद्ध के बीच संजय राउत बोले- 'पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि...'

ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है. इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर भी निशाना साधा है. संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि अब बहुत हो गया और इस जंग को रुकवाना चाहिए.

उन्होंने आगे भारत के स्टेंड पर बोलते कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता हैं. वह विश्व गुरु हैं. इसलिए ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए, क्योंकि वह इतने बड़े नेता हैं. उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में ऐसा नेता न आज तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा.

पीएम द्वारा संवेदना न व्यक्त करने पर क्या कहा?

पीएम मोदी द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर संवदेना न व्यक्त किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर बात है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई एक ऐसे शख्सियत थे जिसको पूरा विश्व मानता था. सिवाय इजराइल को छोड़कर. उन्होंने आगे कहा कि भारत वह भारत के सच्चे मित्र रहे.

उन्होंने आगे बताया कि हमारी परंपरागत मित्रता रही. संजय राउत ने आगे कहा कि भारत के संकट की घड़ी में अली खामेनेई ने हमें समर्थन किया और हमेशा हमें मदद की. उन्होंने बताया कि चाहे भारत-पाकिस्तान युद्ध हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा. उन्होंने आगे बताया कि अली खामेनेई जवाहर लाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं. क्या मोदी जी को इस बात का गुस्सा है?

'ऐसे नेता की अगर हत्या होती है तो शोक प्रदर्शन होना चाहिए'

संजय राउत ने आगे कहा कि ऐसे नेता की अगर हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए और दुख प्रकट करना चाहिए. ऐसे में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन आप किस से डर रहे हैं. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आप इजराइल से डर रहे हैं या ट्रंप से डर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लग रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि इतना बड़ा नेता जिसको नेल्सन मंडेला तक मानता था उसकी हत्या हो गई. नेल्सन मंडेला जब ईरान गए थे तब उन्होंने कहा था कि अली खामेनेई मेरे नेता हैं. तो क्या नेल्सन मंडेला आतंकवादी बन गए थे. क्या समझते हो आप अपने आपको. संजय राउत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया की हर तरफ चर्चा हो रही है.