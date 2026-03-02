हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रIsrael Iran War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच संजय राउत बोले- 'पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि...'

Israel Iran War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच संजय राउत बोले- 'पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि...'

Iran Israel News: संजय राउत ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपनी बात रखी है. साथ ही पीएम मोदी द्वारा संवेदना व्यक्त न करने पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Mar 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है. इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है. इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर भी निशाना साधा है. संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि अब बहुत हो गया और इस जंग को रुकवाना चाहिए. 

उन्होंने आगे भारत के स्टेंड पर बोलते कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता हैं. वह विश्व गुरु हैं. इसलिए ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए, क्योंकि वह इतने बड़े नेता हैं. उन्होंने आगे कहा कि इतिहास में ऐसा नेता न आज तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा. 

पीएम द्वारा संवेदना न व्यक्त करने पर क्या कहा?

पीएम मोदी द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर संवदेना न व्यक्त किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर बात है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई एक ऐसे शख्सियत थे जिसको पूरा विश्व मानता था. सिवाय इजराइल को छोड़कर. उन्होंने आगे कहा कि भारत वह भारत के सच्चे मित्र रहे.

उन्होंने आगे बताया कि हमारी परंपरागत मित्रता रही. संजय राउत ने आगे कहा कि भारत के संकट की घड़ी में अली खामेनेई ने हमें समर्थन किया और हमेशा हमें मदद की. उन्होंने बताया कि चाहे भारत-पाकिस्तान युद्ध हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा. उन्होंने आगे बताया कि अली खामेनेई जवाहर लाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं. क्या मोदी जी को इस बात का गुस्सा है? 

'ऐसे नेता की अगर हत्या होती है तो शोक प्रदर्शन होना चाहिए'

संजय राउत ने आगे कहा कि ऐसे नेता की अगर हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए और दुख प्रकट करना चाहिए. ऐसे में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन आप किस से डर रहे हैं. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आप इजराइल से डर रहे हैं या ट्रंप से डर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लग रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि इतना बड़ा नेता जिसको नेल्सन मंडेला तक मानता था उसकी हत्या हो गई. नेल्सन मंडेला जब ईरान गए थे तब उन्होंने कहा था कि अली खामेनेई मेरे नेता हैं. तो क्या नेल्सन मंडेला आतंकवादी बन गए थे. क्या समझते हो आप अपने आपको. संजय राउत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया की हर तरफ चर्चा हो रही है.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 02 Mar 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Shivsena (UBT) NARENDRA MODI Iran ISRAEL SANJAY RAUT ALi Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Israel Iran War: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच संजय राउत बोले- 'पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि...'
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच संजय राउत बोले- 'पीएम मोदी को चाहिए अपने दोस्तों से कहें कि...'
महाराष्ट्र
ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मुंब्रा में प्रदर्शन, सड़कों पर चिपकाई ट्रंप-नेतन्याहू की फोटो
ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मुंब्रा में प्रदर्शन, सड़कों पर चिपकाई ट्रंप-नेतन्याहू की फोटो
महाराष्ट्र
Iran Israel War : 'UAE और इजरायल से बात की लेकिन ईरान पर...', PM मोदी पर उद्धव गुट का निशाना
'UAE और इजरायल से बात की लेकिन ईरान पर...', PM मोदी पर उद्धव गुट का निशाना
महाराष्ट्र
'ये हिंदू राष्ट्र, यहां सेक्युलर जैसा कुछ नहीं, बाबा साहेब ने...', नितेश राणे का विवादित बयान
'ये हिंदू राष्ट्र, यहां सेक्युलर जैसा कुछ नहीं, बाबा साहेब ने...', नितेश राणे का विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
UAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी की शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget