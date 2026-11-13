ठाणे में बार एंड रेस्टोरेंट में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

ठाणे के उथलसर नाका इलाके में शुक्रवार सुबह एक बार एंड रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना सामने आई है. यह आग उथलसर प्रभाग समिति के पास नांदगांवकर हाइट्स के बगल में स्थित माय बार रेस्टोरेंट एंड बार में लगी थी.

आग के कारण ग्राउंड फ्लोर पर रखा फर्नीचर, बिजली के उपकरण और अन्य सामान जलकर खाक हो गए. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया. पुलिस अब आग लगने के कारणों का पता कर रही है.

कब और कैसे लगी आग?

जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर 2026 को सुबह करीब 5:42 बजे अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां, एक रेस्क्यू वाहन और आपदा प्रबंधन कक्ष की एक टीम पिकअप वाहन के साथ मौके पर पहुंची. राबोडी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे.

दमकलकर्मियों और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से आग बुझाने का अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 6:20 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई. राहत की बात यह रही कि आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

हालांकि, आग की वजह से रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित काउंटर, फ्रिज, टेबल, कुर्सियां, टीवी समेत अन्य सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. घटना की जानकारी मुख्य अग्निशमन नियंत्रण कक्ष की ओर से दी गई है. हालांकि, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

11 नवंबर को भी सामने आई थी आग लगने की खबर

बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर (बुधवार) को भी ठाणे से ही आग लगने की घटना सामने आई थी. जानकारी के मुताबकि, 11 नवंबर की रात को ठाणे के कोलशेत खाड़ी रोड स्थित एक परिसर में कचरा और कबाड़ जमा रखा था. इसी कबाड़ में आग लगने की खबर सामने आई थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी.