मुंबई कोस्टल रोड टनल में 6 गाड़ियां आपस में भिड़ीं, कोई हताहत नहीं

मुंबई में कोस्टल रोड टनल के अंदर गुरुवार (12 नवंबर) देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां नॉर्थ बाउंड मार्ग पर एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसा इतना जोरदार था कि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ. हादसे के बाद एक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई.

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना 13 नवंबर की रात करीब 2 बजकर 33 मिनट पर हुई. कोस्टल रोड टनल के नॉर्थ बाउंड मार्ग पर CP-9 और CP-10 के बीच 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. यह इलाका मरीन ड्राइव ट्रैफिक विभाग की सीमा में आता है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

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दुर्घटना के बाद जब वाहनों को टनल से बाहर निकाला जा रहा था, तभी एक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा. इससे टनल के अंदर आग लगने की आशंका पैदा हो गई. स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझा दी. समय रहते कार्रवाई होने से आग फैलने का खतरा टल गया.

पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही मलबार हिल और गावदेवी पुलिस थाने के रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. सहायक पुलिस आयुक्त सुवर्णा शिंदे भी घटनास्थल पर मौजूद रहीं. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात व्यवस्था संभालने का काम शुरू किया.

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हादसे के बाद एहतियात के तौर पर कोस्टल रोड के नॉर्थ बाउंड मार्ग पर वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई. टोइंग वैन की मदद से सभी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को टनल से बाहर निकाला गया. इसके बाद रास्ते को फिर से खोल दिया गया.

फिलहाल कोस्टल रोड पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.