ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई कोस्टल रोड टनल में 6 गाड़ियां आपस में भिड़ीं, कोई हताहत नहीं

मुंबई कोस्टल रोड टनल में 6 गाड़ियां आपस में भिड़ीं, कोई हताहत नहीं

मुंबई के कोस्टल रोड टनल में देर रात 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, जबकि एक वाहन के बोनट से धुआं निकलने पर पुलिस ने तुरंत आग बुझाई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Nov 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में कोस्टल रोड टनल के अंदर गुरुवार (12 नवंबर) देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां नॉर्थ बाउंड मार्ग पर एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसा इतना जोरदार था कि कई वाहनों को नुकसान पहुंचा. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ. हादसे के बाद एक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई.

जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना 13 नवंबर की रात करीब 2 बजकर 33 मिनट पर हुई. कोस्टल रोड टनल के नॉर्थ बाउंड मार्ग पर CP-9 और CP-10 के बीच 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. यह इलाका मरीन ड्राइव ट्रैफिक विभाग की सीमा में आता है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ
छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ
महाराष्ट्र
दिवाली के 5 दिनों में मुंबई में कूड़े का अंबार! 36 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा जमा हुआ कचरा
दिवाली के 5 दिनों में मुंबई में कूड़े का अंबार! 36 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा जमा हुआ कचरा
महाराष्ट्र
'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान
'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान

महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल

दुर्घटना के बाद जब वाहनों को टनल से बाहर निकाला जा रहा था, तभी एक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा. इससे टनल के अंदर आग लगने की आशंका पैदा हो गई. स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने बिना देर किए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझा दी. समय रहते कार्रवाई होने से आग फैलने का खतरा टल गया.

पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

घटना की जानकारी मिलते ही मलबार हिल और गावदेवी पुलिस थाने के रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंचे. सहायक पुलिस आयुक्त सुवर्णा शिंदे भी घटनास्थल पर मौजूद रहीं. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात व्यवस्था संभालने का काम शुरू किया.

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ

हादसे के बाद एहतियात के तौर पर कोस्टल रोड के नॉर्थ बाउंड मार्ग पर वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई. टोइंग वैन की मदद से सभी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को टनल से बाहर निकाला गया. इसके बाद रास्ते को फिर से खोल दिया गया.

फिलहाल कोस्टल रोड पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ
छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ
महाराष्ट्र
दिवाली के 5 दिनों में मुंबई में कूड़े का अंबार! 36 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा जमा हुआ कचरा
दिवाली के 5 दिनों में मुंबई में कूड़े का अंबार! 36 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा जमा हुआ कचरा
महाराष्ट्र
'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान
'भाई गया विषय समाप्त', NCP के विलय की चर्चा पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
न दिल्ली, न मुंबई, ये है आज देश का सबसे प्रदूषित शहर? देखें टॉप 10 की लिस्ट
महाराष्ट्र
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
महिला आरक्षण लागू करने में देरी पर भड़का विपक्ष, अनिल देसाई ने उठाए सवाल
इंडिया
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
संसद के शीतकालीन सत्र पर सस्पेंस! TMC सांसद सौगत रॉय बोले- 'हम पक्के तौर पर...'
क्रिकेट
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
वनडे में 264 रन, रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम; 12 साल पहले लगाई थी लंका
बॉलीवुड
मिस इंडिया रही, 6 साल तक छिपाया शादी का राज, किस्से भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस जूही चावला के
जूही चावला: 6 साल तक छिपाया शादी का राज, अब हैं भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस
पंजाब
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
पंजाब में मंहगाई का झटका: वेरका ने बढ़ाए दूध के दाम, टोंड और डबल टोंड के दाम भी बढ़े
विश्व
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
कुर्सी जाते-जाते ईरान पर हमला कर सकते हैं नेतन्याहू? क्या कहता है इजरायली कानून?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ट्रेन के अंदर आर्मी मैन और TTE में टिकट को लेकर हो गया लफड़ा, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget