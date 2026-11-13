मधुबनी फायरिंग कांड में नया मोड़, 2 लाख के इनामी ASI चंद्रमोहन सिंह की हुई मौत

बिहार के मधुबनी जिले में बाबूबरही के बलिराजगढ़ में ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग करने के आरोपी फरार ASI चंद्रमोहन सिंह का शव गुरुवार देर शाम बरामद हुआ. शव के पास से सर्विस पिस्टल, आधार कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप मिले हैं. गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम 25 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

मधुबनी पुलिस के मुताबिक, 3 नवंबर को बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ में गोलीबारी की घटना के बाद से ही ASI चंद्रमोहन सिंह फरार था. उसकी गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के निर्देश पर करीब 12 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था. पुलिस की टीमें बिहार के अलग-अलग जिलों के साथ नेपाल के सीमावर्ती इलाकों और राज्य के बाहर भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थीं.

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वहीं, उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. गुरुवार (12 नवंबर) को ही पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी थी. पुलिस की दो विशेष टीमें घटनास्थल के आसपास लगातार छानबीन और तकनीकी निगरानी भी कर रही थीं. इसी बीच शाम को बाबूबरही इलाके के एक मैदान में शव पड़े होने और दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को मिली.

शव के पास मिली सर्विस पिस्टल, FSL टीम ने जुटाए सबूत

सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की गई. वरीय पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में FSL की टीम को भी बुलाया गया.

मौके से मिले कपड़े, आधार कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य कागजातों के आधार पर शव की पहचान फरार ASI चंद्रमोहन सिंह के रूप में की गई. जांच के दौरान शव के नीचे से उसकी सर्विस पिस्टल भी बरामद हुई. पुलिस ने पिस्टल को जब्त कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले सभी सबूतों की जांच की जा रही है. सर्विस पिस्टल को बैलेस्टिक जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका इस्तेमाल किस तरह हुआ था.

तीन डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

ASI चंद्रमोहन सिंह की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने साफ किया है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. शव का इनक्वेस्ट यानी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तैयार की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, तीन डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड टीम शव का पोस्टमार्टम करेगी. पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. मौत की असली वजह जानने के लिए इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सर्विस पिस्टल की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा. इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ASI की मौत कैसे हुई.

युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने पर हुआ था विवाद

दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत 3 नवंबर को हुई थी. बलिराजगढ़ में ग्रामीणों ने ASI चंद्रमोहन सिंह को एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इस बात को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोप है कि ASI ने ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और आरोपी ASI मौके से फरार हो गया. इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

डीएम के साथ हुई थी बदसलूकी, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे गांव

गोलीबारी की घटना के बाद ग्रामीणों और मृतक के परिजनों में काफी नाराजगी थी. 4 नवंबर को ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा, एसएसपी योगेंद्र कुमार, सदर एसडीओ चंदन कुमार झा समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे.

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हालांकि, प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने डीएम के साथ बदसलूकी की थी. कुछ लोगों ने उनका कॉलर पकड़ लिया था, जबकि एक महिला ने चप्पल तक निकाल ली थी. हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला.

इसके बाद 5 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता मृतक के परिजनों और घायलों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी.