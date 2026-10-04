मुंबई में फिर एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स, सोनिया गांधी का भी जिक्र

मुंबई में लंबे समय बाद ठाकरे परिवार के दो बड़े चेहरे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए. ‘मुंबई गर्जना मोर्चा’ के दौरान दोनों नेताओं ने चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट में बदलाव और SIR को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में SIR की पूरी प्रक्रिया रद्द करने और चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की. वहीं उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए.

राज ठाकरे ने अपने भाषण में दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 40 से 60 लाख मतदाता बढ़ाए गए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े पैमाने पर मतदाता बढ़ सकते हैं तो अब SIR के नाम पर करीब दो करोड़ लोगों के नाम हटाने की बात क्यों हो रही है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर दिल्ली जाकर आवाज उठाने की अपील की.

‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना

महाराष्ट्र में SIR पूरी तरह रद्द होना चाहिए- राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, “हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में की गई पूरी SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाए. कानून कहता है कि SIR तब कराया जाता है, जब कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो. विधानसभा चुनाव के दौरान 40 से 60 लाख मतदाता जोड़े गए और इसके जरिए सत्ता हासिल की गई. अब SIR के जरिए दो करोड़ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं. ये दो करोड़ मतदाता कौन हैं? मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वे दिल्ली जाएं और SIR को रद्द करने की मांग करें. वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए.”

राज ठाकरे ने कहा कि वह लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताते रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2017-18 से वह इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं. उनके मुताबिक उस समय भी उन्होंने कुछ राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की थी और चुनाव के बहिष्कार की बात कही थी. राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई. उन्होंने कहा, “भारतीय जनता पार्टी के वोट ऐसे बढ़ नहीं सकते और अचानक ऐसे वोट कम नहीं हो सकते.”

उन्होंने आगे कहा कि अब लोगों को उनकी कही हुई बातें समझ में आ रही हैं. राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद महाराष्ट्र में वैसा उत्साह और जश्न देखने को नहीं मिला, जैसा आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में सन्नाटा जैसा माहौल था. राज ठाकरे ने कहा, “लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में 40 से 60 लाख मतदाता बढ़ाए गए. यह कौन सा इंसाफ है?”

उन्होंने यह भी कहा कि उनका गुस्सा किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि सत्ता में लोग किस तरह पहुंचे और सत्ता चलाने का तरीका क्या है.

सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से की थी मुलाकात- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में धूप की वजह से माहौल गर्म है, लेकिन देश में ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर भी माहौल गर्म है. उन्होंने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें 2017 से ही चुनाव में गड़बड़ी की आशंका थी. राज ठाकरे ने कहा कि उस समय उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी. उनका कहना था कि वोट इस तरह कम नहीं हो सकते और चुनाव में गड़बड़ी का सवाल उठता है.

उन्होंने कहा, “हम यह बात सबके सामने आई है. हमें आपके खिलाफ यह गुस्सा नहीं है. आप सत्ता पर कैसे बैठे है और सत्ता कैसा चला रहे यह इसका गुस्सा है.” राज ठाकरे ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र में SIR रद्द होना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर उठाए सवाल

वहीं शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग की व्यवस्था और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मेरे मन में सवाल है. चुनाव आयोग की नियुक्ति चुनाव के जरिए होनी चाहिए. पहले एक समिति हुआ करती थी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते थे. उन्होंने (केंद्र सरकार ने) इस समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया. मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक मंत्री को समिति में शामिल किया गया. वह मंत्री अमित शाह हैं. अदालतों में लगातार सुनवाई होती रहती है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है.”

‘ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कैसे हुई?’

उद्धव ठाकरे ने कहा, “पहला सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कैसे हुई? क्या गृह मंत्रालय के पास किसी व्यक्ति के नागरिकता अधिकार रद्द करने की शक्ति है? ज्ञानेश कुमार के जरिए इस शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए हम ज्ञानेश कुमार को नहीं चाहते.”

उन्होंने चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर विपक्ष की चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ का नारा था, लेकिन अब ‘इंडिया अगेंस्ट वोट चोर्स’ का मुद्दा सामने है. उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर भी सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा, “पहले ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ था और अब ‘इंडिया अगेंस्ट वोट चोर्स’ है. बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता. जिस तरह से आप सरकार चला रहे हैं, वह शासन नहीं बल्कि बदले की राजनीति है.”

‘हिटलर भी इसी तरह तानाशाह था’

उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में सत्ता के रवैये को लेकर तीखा बयान भी दिया. उन्होंने कहा, “हिटलर भी इसी तरह तानाशाह था, लेकिन अंत में उसे खुद को गोली मारनी पड़ी. इस देश में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है. मनमाने तरीके से काम करने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “जब तक उसे सड़कों पर लाकर कानून के दायरे में सजा नहीं दिलाई जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे.”

उद्धव ठाकरे ने यह भी सवाल उठाया कि आज सत्ता में बैठे लोग जब भविष्य में विपक्ष की बेंच पर जाएंगे, तब अगर सत्ता में आने वाले लोग उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे तो उनका क्या होगा.

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ठाकरे ब्रदर्स की एकजुटता पर टिकी नजरें

मुंबई गर्जना मोर्चा इसलिए भी अहम रहा क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लंबे समय बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए. दोनों नेताओं ने अलग-अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरा, लेकिन SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर दोनों के सुर एक जैसे नजर आए. राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में SIR को पूरी तरह रद्द करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखी. वहीं उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.