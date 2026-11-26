राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार (25 नवंबर) को प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पहले इस विधेयक को संसद में आने दीजिए फिर देखते हैं, अगर देशहित में होगा तो उसे भी अन्य विधेयकों की तरह एकमत से पास किया जायेगा. साफ है सुले ने खुलकर इस बिल का विरोध करने की बजाय उसके आने से पहले उसका विरोध करने से बच रही हैं.

उन्होंने कहा कि इसकी प्रति सांसदो को भी उपल्बध कराई जानी चाहिए ताकि विपक्ष भी उसके प्रावधानों को समझ सके और चर्चा हो सके. सुले ने ये भी कहा कि कई बार विपक्ष ने देशहित के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष साथ आये हैं और आगे भी ऐसा करेंगे.

देशहित में हुआ तो करेंगे समर्थन- सुप्रिया सुले

परिसीमन बिल को लेकर सुले का कहना है कि अगर देशहित में बिल हुआ तो उसका समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा, "इस बिल को सामने आने दीजिए. देश के हित में जो सही होगा, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर उस पर चर्चा करेंगे और फिर फैसला करेंगे. उन्होंने इसपर आगे कहा, "इस विधेयक को लेकर संजय राउत जी ने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन जैसे जीएसटी और महिला आरक्षण बिल एकमत से पास हुए, वैसे ही अगर डिलिमिटेशन बिल देशहित में होगा तो चर्चा होगी. हर बात पर केवल विरोध करना या बिना सोचे समर्थन करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है."

सुले ने आगे कहा कि बहुत सारे बिल ऐसे रहे हैं जो विपक्ष और सत्ता पक्ष ने देशहित के लिए मिलकर पास किया है. पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम पर जब हमला हुआ था, तब पवार साहब ने कहा था कि ये देश पर हमला है. सुले का बयान अन्य विपक्षी नेताओं के विपरित थोड़ा नर्म दिखाई दे रहा है.

संजय राउत ने बीजेपी पर लगाए थे आरोप

बता दें कि हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने परिसीमन विधेयक को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने इस बिस को पारित कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है. परिसीमन के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के पुनर्समायोजन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जायेगा. अगर ये बिल पास होता है तो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के आधार पर तय किया जायेगा, जिससे कुछ इलाकों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है.