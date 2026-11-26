मुंबई के माहिम इलाके में पीसी जैन ज्वेलर्स की दुकान पर हुई फायरिंग के मामले में दर्ज FIR से बड़ा खुलासा हुआ है. ज्वेलरी शॉप के मालिक भरत मेघराज जैन से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी. रंगदारी नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं. आरोपियों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल और धमकी भरे मैसेज भेजे थे. इसके बाद 25 नवंबर की शाम बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी दुकान पर पहुंचकर 2 से 3 राउंड फायरिंग की.

FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, भरत जैन को पहली धमकी 18 अक्टूबर 2026 को शाम 5:28 बजे मिली थी. उनके मोबाइल पर कॉल आया, लेकिन अनजान नंबर होने की वजह से उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. इसके तुरंत बाद उसी नंबर से उन्हें मैसेज आया, जिसमें लिखा था- “### पे गोली खायेगा”. भरत जैन ने इस मैसेज के बारे में अपने रिश्तेदार अशोक जैन को बताया. उन्होंने इसे स्पैम मैसेज होने की आशंका जताई, जिसके बाद भरत जैन ने मैसेज को नजरअंदाज कर दिया.

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'ज्यादा दिमाग मत चला, 10 करोड़ देना होगा'

इसके बाद 24 अक्टूबर को शाम करीब 7 से 7:15 बजे के बीच उन्हें दो बार कॉल आया. उन्होंने अनजान नंबर होने के कारण कॉल नहीं उठाया. कुछ देर बाद इसी नंबर से एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था- “रेडी रखना चमत्कार छाया”. भरत जैन के मुताबिक, उन्हें इस मैसेज का मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया.

हालांकि, 31 अक्टूबर को आई धमकी ने उन्हें डरा दिया. रात करीब 8:38 बजे अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज आया. इसमें लिखा था- “जय रामजी ज्यादा दिमाग मत चला, तेरी जन्म कुंडली है, झेड प्लस सिक्युरिटी लगा बी रख, पैसा तुझे देना होगा, यमराज जी को देखना… 10 करोड़ देना होगा.”

पहले नहीं की थी पुलिस में शिकायत

इस मैसेज में सीधे तौर पर 10 करोड़ रुपये देने की मांग की गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी. भरत जैन ने घबराकर तुरंत अपने रिश्तेदार अशोक जैन को इसकी जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने इसे भी किसी तरह का स्पैम या साइबर फ्रॉड के जरिए पैसे ऐंठने की कोशिश समझा. भरत जैन का कहना है कि उनका किसी के साथ कोई विवाद नहीं था.

इसके बाद उन्होंने अनजान नंबरों से आने वाले कॉल रिसीव करने का फैसला किया, लेकिन आगे कोई धमकी भरा कॉल या मैसेज नहीं आया. इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की.

25 नवंबर को दुकान पर पहुंचकर की फायरिंग

FIR के मुताबिक, 25 नवंबर को भरत जैन सुबह करीब 10 बजे रोजाना की तरह अपनी पीसी जैन ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे थे. दोपहर में भोजन के लिए घर गए और शाम करीब 4 बजे वापस दुकान पर आ गए. रात करीब 7:30 बजे वह दुकान के अंदर बैठे थे. उनके कर्मचारी नामदेव गुरु और सुधाकर भी दुकान में मौजूद थे.

इसी दौरान काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक दुकान के बाहर फुटपाथ पर पहुंचे. बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पिस्टल निकालकर दुकान की दिशा में 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दी. गोली लगने से दुकान के कांच का दरवाजा टूट गया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बांद्रा की दिशा में तेज रफ्तार से फरार हो गए.

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोग भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद भरत जैन ने अपनी दुकान और पड़ोस की दुकान में लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की. इसमें आरोपियों की मोटरसाइकिल का नंबर MH 15 AJ 3565 दिखाई दिया.

CCTV में कैद हुए दोनों आरोपी

शिकायतकर्ता के मुताबिक, बाइक चला रहे आरोपी की उम्र करीब 20 से 25 साल, कद लगभग 5 फीट 6 इंच और शरीर मध्यम था. उसने काले रंग की जैकेट, काली पैंट, चेहरे पर काला मास्क और सिर पर टोपी पहन रखी थी. वहीं, पीछे बैठे आरोपी की उम्र भी करीब 20 से 25 साल, शरीर पतला और कद लगभग 5 फीट 8 इंच था. उसने काले रंग की जैकेट, नीली जींस और हेलमेट पहना हुआ था.

भरत जैन ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों को दोबारा देखने पर वह पहचान सकते हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों बदमाशों ने आपस में साजिश रचकर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के इरादे से उन पर जानलेवा हमला किया.

इस मामले में माहिम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25 और 27(1) के अलावा BNS की धारा 109(1), 3(5), 308(5), 351(3) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है.

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