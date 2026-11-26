पुणे पुलिस ने 25 नवंबर को शिवाजीनगर कोर्ट के बाहर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में एक नाबालिग समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने बताया कि बुधवार (25 नवंबर) दोपहर को कोर्ट परिसर के बाहर हुए इस हमले में जमानत पर बाहर आए एक हत्या के आरोपी की दिनदहाड़े हुई गोलीबारी और चाकूबाजी के बाद ये एक्शन लिया है. इस घटना के बाद से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान अक्षय सुभाष चव्हाण, अमोल रामचंद्र चव्हाण, स्वप्निल बाजीराव गवली, ओमकार संतोष पवार और सूरज साधु मालेकर के तौर पर हुई है. पुलिस अब आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है औ मामले की आगे जांच शुरू कर दी है.

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शिवाजीनगर हत्या के प्रयास मामले के आरोपी कौन हैं?

पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट के पास 25 नवंबर 2026 को हुई हत्या के प्रयास की घटना के सिलसिले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस द्वारा हिरासत में लिये गए इन आरोपियों की पहचान है:

1. अक्षय सुभाष चव्हाण – उम्र: 20 वर्ष

2. अमोल रामचंद्र चव्हाण – उम्र: 48 वर्ष

3. स्वप्निल बाजीराव गवली – उम्र: 28 वर्ष

4. ओंकार संतोष पवार – उम्र: 18 वर्ष

5. सूरज साधु मलेकर – उम्र: 22 वर्ष

6. एक नाबालिग

अब इस मामले में आगे की जांच चल रही है. गौर हो कि बुधवार दोपहर एक बजे शिवाजीनगर कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर इन हमलावरों ने मंदार किवले नाम के शख्स पर दिनदहाड़े गोलियां चलाईं और धारदार हथियारों से हमला किया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल मंदार किवले की हालत गंभीर बनी हुई है और वो ससून जनरल अस्पताल में उसे भर्ती है. पुलिस के मुताबिक ये हमला 2025 में कात्रज इलाके में हुई शुभम चव्हाण की हत्या से जुड़ा है. मंदार किवले शुभम चव्हाण के हत्या का आरोपी है और जमानत पर जेल से बाहर आया था.