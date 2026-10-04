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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना

‘लोगों में चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा’, उद्धव के सांसद ने साधा निशाना

मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेतृत्व में संयुक्त रूप से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ी विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही है. इसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 04 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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महाराष्ट्र में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मुंबई में एक संयुक्त विरोध मार्च निकाल रहे हैं. जिसमें दोनों पार्टी के अलावा विपक्ष के नेता भी शामिल हैं. इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारी की जा रही थी.

इसे लेकर शिवसेना (UBT) सांसद अनिल देसाई ने बयान देते हुए कहा, "चुनाव आयोग में तीन आयुक्त होते हैं. इनमें से दो आयुक्तों ने इन घटनाक्रमों पर आपत्ति जताई थी, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ थे. उन्होंने खास तौर पर 'फॉर्म 6' की आपत्तिजनक प्रकृति की ओर इशारा किया था, जिसके कारण आम लोगों को लगातार यह सोचना पड़ता था कि उन्हें इस देश का नागरिक माना गया है या नहीं, जिससे उन्हें गहरी चिंता होती थी."

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लोगों में चुनाव आयोग के प्रति आक्रोश 

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी आपत्तियों और इस बात पर ज़ोर देने के बावजूद कि यह कदम गलत था और इसे वापस लिया जाना चाहिए, उनकी चिंताओं को नजर अदाज़ कर दिया गया. इन कदमों का नतीजा आज लोगों में फैले व्यापक आक्रोश के रूप में दिख रहा है. आज यहां इस बारे में जनता का गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है. उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों ने कहा है कि जिस तरह से यह स्थिति बनी है, उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए.

मुंबई विरोध मार्च जारी 

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के आह्वान के बाद मुंबई में हजारों लोग चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं. रविवार की वजह से भीड़ और बढ़ चुकी है. दोनों पार्टियों और विपक्ष ने संयुक्त रूप से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. दोनों नेता बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. मुंबई में पुलिस ने इस मार्च को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किये हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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Anil Desai MAHARASHTRA NEWS
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