चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव-राज ठाकरे की मुंबई में बड़ी रैली, लोगों से की ये अपील

चुनाव आयोग में गड़बड़ी और SIR में वोट काटने को लेकर विपक्षी दल लगातार देश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में शिवसेना(UBT) नेता उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई में के बड़ी रैली का आह्वान किया है.

दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र की जनता से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विरोध रैली में जुटने की अपील की है. इस रैली के जरिए SIR में व्याप्त गड़बड़ियों के खिलाफ सबको एकजुट करना है.

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चुनाव आयोग पर बीजेपी की शाखा बनने का आरोप

शिवसेना (UBT) और मनसे ने मौजूदा चुनाव आयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर वोटरों को धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की शाखा की तरह काम कर रही है. दोनों नेताओं ने इस रैली को राजनीति से ऊपर बताया और सबको इससे जुड़ें की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सभी विपक्षी दलों से बातचीत करने की भी बात कही है.

लोगों से सड़कों पर उतने की अपील

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है. उन्होंने कहा, इस रैली में शामिल हों, "देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हों."

इससे पहले राज ठाकर ने चुनाव आयोग पर हमला बोले हुए SIR प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने इस आंदोलन को लोकतंत्र और देश की रक्षा के लिए एक निर्णायक लड़ाई बताया.

उधर CJP और विपक्षी दलों ने दो अक्टूबर को भी शिवाजी पार्क में चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. इसके अलावा आज मुंबई में इस रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बदोंबस्त किए गए हैं. कई जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

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