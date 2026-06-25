हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनसरपुर में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को कोई पछतावा नहीं, कोर्ट ने पूछा- 'तुम्हें क्या सजा दी जाए?'

नसरपुर में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को कोई पछतावा नहीं, कोर्ट ने पूछा- 'तुम्हें क्या सजा दी जाए?'

Nasrapur Case Verdict Updates: पुणे कोर्ट में स्पेशल जज एस आर सालुंखे ने बच्ची के साथ कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है. अभियोजन पक्ष उसे फांसी देने की मांग कर रहा.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 25 Jun 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग की, दोषी ने किया इनकार.

पुणे जिले के भोर तालुका के नसरपुर में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई था. यहां एक 65 साल के आदमी ने अपने घर के सामने खेल रही चार साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी. इस घटना से पूरे राज्य में गुस्सा है. इस मामले में आज गुरुवार (25 जून) को कोर्ट ने फैसला  सुनाया है. नसरपुर रेप मामले में राज्य के न्यायिक इतिहास में सबसे तेजी से सुना जाने वाला मामला बन गया है क्योंकि घटना के केवल ढाई महीने में ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 

पुणे डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में स्पेशल जज एस आर सालुंखे ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है. आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों में से दो धाराओं में फांसी की सजा, एक में आजीवन कारावास की सजा का और एक में 14 साल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, अभी कोर्ट ने सजा की अवधी तय नहीं की है. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद ही अंतिम सजा कोर्ट सुनाएगा. 

तेज आंधी-बारिश से अमरावती बेहाल, अस्पताल में घुसा पानी, कोल्हापुर में पेड़ गिरने से दस साल के लड़के की मौत

आरोपी का दावा- नहीं किया कोई गलत काम

इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने दोषी भीमराव कांबले को कटघरे में खड़ा कर उससे उस घटना को याद करने को कहा और पूछा कि तुम बताओ अब तुम्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? इसपर दोषी कांबले ने अपनी बनाई हुई कहानी बतानी शुरू की और दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है. कोर्ट ने बीच में ही उसे रोक कर कहा कि अब जुर्म तो साबित हो चुका है, तो बताओ तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए इसपर आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया. 

दोषी को फांसी देने की मांग

इस मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील ने अपनी दलीलें दीं. अभियोजन पक्ष के वकील ने कोर्ट से दोषी कांबले को फांसी देने की मांग की है और कहा कि दोषी को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है. इसने एक मासूम के भरोसे का फायदा उठाकर जघन्य अपराध को अंजाम दिया है. वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी का परिवार भी उसके बचाव में आगे नहीं आया क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉड रहा है. 

दोषी के वकील ने क्या दलील दी?

वहीं, कांबले के वकील के कोर्ट से कहा कि घटनाक्रम में कई कड़ियां मेल नहीं खातीं. आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग है और वो इस उम्र में ऐसा क्रूर अपराध कर सकता है या नहीं इसपर विचार किया जाना चाहिए. वकील ने कोर्ट से फांसी के बजाय आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की है. 

वहीं, इस मामले पर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मिलिंद पवार ने मीडिया को बताया कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट की पूरी कार्रवाई के दौरान कांबले के अंदर चार साल की बच्ची के साथ अपने घिनौने अपराध का कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया. उन्होंने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 1 मई को पुणे के नसरपुर में  एक 65 साल का आदमी अपने घर के सामने खेल रही एक बच्ची को गौशाला में ले गया और उसके साथ गलत काम किया. फिर उसने उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला और फिर उसके शव को गोबर के ढेर के नीचे ढक दिया. दोपहर में बच्ची के न मिलने पर तलाश की गई तो बच्ची गौशाला में मृत मिली.  इलाके के CCTV फुटेज चेक करने पर आरोपी बच्ची को गौशाला की तरफ ले जाता हुआ दिखा.   

CCTV फुटेज में आरोपी बच्ची का हाथ पकड़कर गौशाला में ले जाते हुए दिखाई दे रहा है और वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया.  यह मासूम गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के पास आई हुई थी, लेकिन बच्ची के परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा. इस घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा है और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है.

गांव वालों ने पहले पीटा फिर किया था पुलिस के हवाले

इस क्रर अपराध के बावजूद इस कातिल को कोई पछतावा नहीं है.  गांव वालों ने पहले उसकी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया.  इसके बावजूद कातिल ने कोर्ट में दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है.  हालांकि, यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इस कातिल का किया गया तीसरा अपराध है.  सबूतों के अभाव में वो पहले भी दो बार बरी हो चुका है. 

NEET री-एग्जाम के बाद छात्र ने किया सुसाइड! पेपर मुश्किल लग रहा था, कहा- 'मम्मी मुझे माफ कर दो...'

 

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Pune Crime MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Nasrapur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नसरपुर में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को कोई पछतावा नहीं, कोर्ट ने पूछा- 'तुम्हें क्या सजा दी जाए?'
नसरपुर में 4 साल की बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को कोई पछतावा नहीं, कोर्ट ने पूछा- 'तुम्हें क्या सजा दी जाए?'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पार्टी में टूट के आसार? NCP-SP प्रमुख ने बताया- 'हमारा एक...'
उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पार्टी में टूट के आसार? NCP-SP प्रमुख ने बताया- 'हमारा एक...'
महाराष्ट्र
NEET री-एग्जाम के बाद छात्र ने किया सुसाइड! पेपर मुश्किल लग रहा था, कहा- 'मम्मी मुझे माफ कर दो...'
NEET री-एग्जाम के बाद छात्र ने किया सुसाइड! पेपर मुश्किल लग रहा था, कहा- 'मम्मी मुझे माफ कर दो...'
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain: तेज आंधी-बारिश से अमरावती बेहाल, अस्पताल में घुसा पानी, कोल्हापुर में पेड़ गिरने से दस साल के लड़के की मौत
तेज आंधी-बारिश से अमरावती बेहाल, अस्पताल में घुसा पानी, कोल्हापुर में पेड़ गिरने से दस साल के लड़के की मौत
Advertisement

वीडियोज

Carry On Jatta 4 की स्टारकास्ट ने दिल्ली में की मस्ती और शेयर की फिल्म की दिलचस्प बातें
Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Passport Ranking: भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें
बिहार
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
'आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड...' नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज
इंडिया
Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? MEA के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?
इंडिया
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
ताश के पत्तों की तरह ढहा गोदाम, 8 की मौत... मलबे में दबी चीखों ने दहला दिया कोलकाता, PM ने किया मदद का ऐलान
बॉलीवुड
104 डिग्री फीवर में अक्षय कुमार ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का 'घिस घिस' सॉन्ग, अक्षरा सिंह का खुलासा, बोलीं- 'मैं ब्लैंक हो गई थी'
104 डिग्री फीवर में अक्षय ने शूट किया था 'वेलकम टू द जंगल' का गाना, अक्षरा सिंह का खुलासा
क्रिकेट
IND Vs IRE 2026: तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
एग्रीकल्चर
अल नीनो का असर इस बार फसल को कर देगा बर्बाद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
अल नीनो का असर इस बार फसल को कर देगा बर्बाद? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
शिक्षा
SSC CGL Last Date: एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, इस वक्त बंद हो जाएगी फाइनल विंडो, जल्दी करें
SSC CGL के फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, इस वक्त बंद हो जाएगी फाइनल विंडो, जल्दी करें
ABP NEWS
Viral Video : आकाश दीप की शादी में शामिल हुए पवन सिंह, हाथ पकड़कर खिंचवाई फोटो!
Viral Video : आकाश दीप की शादी में शामिल हुए पवन सिंह, हाथ पकड़कर खिंचवाई फोटो!
ABP NEWS
Viral Video : हुबहू तेंदुए की तरह दिखने वाली बिल्ली ने लोगों को किया हैरान!
Viral Video : हुबहू तेंदुए की तरह दिखने वाली बिल्ली ने लोगों को किया हैरान!
ABP NEWS
Viral Video : रेलवे ट्रैक पार कर रहे हिरणों के झुंड के लिए रोकी गई ट्रेन!
Viral Video : रेलवे ट्रैक पार कर रहे हिरणों के झुंड के लिए रोकी गई ट्रेन!
ABP NEWS
Viral Video : तेज प्रताप के पुराने बंगले के कचरे में मिली लालटेन!
Viral Video : तेज प्रताप के पुराने बंगले के कचरे में मिली लालटेन!
ABP NEWS
Viral Video : मोबाइल की दुकान में बंदूक की नोंक पर दबंगई का वीडियो, CCTV में कैद
Viral Video : मोबाइल की दुकान में बंदूक की नोंक पर दबंगई का वीडियो, CCTV में कैद
Embed widget