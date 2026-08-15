नागपुर स्नातक चुनाव में BJP की तैयारी तेज, 50 हजार वोटरों पर नजर

महाराष्ट्र के नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने नागपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की. उन्होंने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने और सरकार के कामकाज व उपलब्धियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की नसीहत दी.

नागपुर एयरपोर्ट के बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक में नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण और वर्धा के प्रमुख पदाधिकारी, नगरसेवक और पार्टी नेता मौजूद रहे. बैठक की शुरुआत में ही रविंद्र चव्हाण ने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि क्या पार्टी को यह चुनाव जीतना है? इसके बाद उन्होंने संगठन की डिजिटल सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया के क्षेत्र में काफी पीछे है और इस कमी को दूर करने के लिए गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

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सोशल मीडिया पर सरकार के काम को पहुंचाने पर जोर

रविंद्र चव्हाण ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों और विकास कार्यों की जानकारी जुटाकर सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाई जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर नियमित रूप से पोस्ट, डिजाइन और अन्य डिजिटल सामग्री तैयार की जानी चाहिए.

उन्होंने संगठन में सोशल मीडिया के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों की पहचान करने के निर्देश भी दिए. चव्हाण ने कहा कि ऐसे लोगों के अनुभव और सुझावों का इस्तेमाल कर पार्टी को व्यवस्थित डिजिटल अभियान चलाना चाहिए.

जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के निर्देश

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नगरसेवकों, बूथ प्रमुखों, शक्ति केंद्र प्रमुखों और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं से नागरिकों के साथ सीधा संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष और अन्य राजनीतिक ताकतों की ओर से अलग-अलग एजेंडे जनता के सामने रखे जाएंगे. ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनता के सवालों का तथ्यों के साथ जवाब देना होगा.

चव्हाण ने कहा कि बीजेपी की राजनीति केवल सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित और विकास के उद्देश्य से काम करना पार्टी की मूल विचारधारा रही है. उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पार्टी के राष्ट्रहित और विकास के एजेंडे का उल्लेख किया.

सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने पर जोर

रविंद्र चव्हाण ने कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में विकास, बिजली, उद्योग, जीएसटी, सूखे की स्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं में हुए बदलाव की जानकारी जनता तक पहुंचाने को कहा. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए काम और योजनाओं के जमीनी असर को लोगों के सामने रखना जरूरी है.

उन्होंने ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए बिजली व्यवस्था में हुए बदलाव और बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया. इसके साथ ही उद्योग क्षेत्र में हो रहे बदलाव और जीएसटी जैसे मुद्दों पर भी कार्यकर्ताओं को तथ्यों के साथ अपनी बात रखने को कहा.

तिरंगा रैली और विकसित भारत का संदेश पहुंचाने की अपील

चव्हाण ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के पीछे के उद्देश्य और उसके महत्व को जनता तक पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने तिरंगा रैली का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ रैली निकालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना और राष्ट्रीय महत्व को भी लोगों को समझाना चाहिए.

उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के बढ़ते प्रभाव का भी उल्लेख किया. साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में महाराष्ट्र की भूमिका और राज्य सरकार की दिशा के बारे में भी नागरिकों को जानकारी देने की अपील की.

50 हजार नए स्नातक मतदाताओं के पंजीकरण का लक्ष्य

नागपुर और वर्धा जिलों में करीब 12 लाख शिक्षित स्नातक मतदाताओं में से कम से कम 50 हजार नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है. रविंद्र चव्हाण ने कहा कि नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव करीब चार महीने दूर है, इसलिए संगठन को अभी से बूथ स्तर तक सक्रिय होना होगा.

पिछले चुनाव में बीजेपी को नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था. इसी पृष्ठभूमि में पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और चुनाव से करीब चार महीने पहले ही संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है.

पूर्व विदर्भ के दौरे के दौरान रविंद्र चव्हाण ने दो दिनों में छह बैठकें कीं। नागपुर में हुई अंतिम बैठक में राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, बीजेपी विधायक प्रवीण दटके, कृष्णा खोपडे, परिणय फुके और नागपुर शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे.

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