पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, कौन है सिया गोयल?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल

पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल

कई सुरागों जिनमें सिया का दूसरी बार लोहागढ़ जाने पर जोर देना, केतन अग्रवाल का गायब हुआ पासपोर्ट और गर्मी के मौसम में प्रेमी की तरफ से पहनी हुडी ने पुलिस को हत्या की साजिश का पता लगाने में मदद की है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Jun 2026 05:02 PM (IST)
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पुणे में 26 साल के रियल एस्टेट डायरेक्टर केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे देश को दहला दिया है. इस घटना ने थर्डव्हील यानी त्रिकोण रिश्ते की नई कहानी को जन्म दिया है. उनकी हत्या होने वाली पत्नी और उसके प्रेमी ने की है. घटना भी शादी से कुछ वक्त पहले हुई है. इस पूरे घटना का जिक्र होते ही, लोगों के जहन में इंदौर में हुई राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं.

राजा रघुवंशी की उन्हीं की पत्नी ने मेघालय में हनीमून ट्रिप के दौरान हत्या कर दी थी. वहीं, अब पुणे में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर से एक्सीडेंटल डेथ को हत्या की साजिश में तब्दील कर दिया है. 

इस घटना के दो विलन हैं. पहला सिया गोयल और दूसरा उसका प्रेमी चेतन चौधरी. पुलिस की जानकारी में सामने आया है कि 18 जून को लोनावला के पास लोहागढ़ किले से अग्रवाल को धक्का दिया था. कई सुरागों जिनमें सिया का दूसरी बार लोहागढ़ जाने पर जोर देना, केतन अग्रवाल का गायब हुआ पासपोर्ट और गर्मी के मौसम में प्रेमी की तरफ से पहनी हुडी ने पुलिस को हत्या की साजिश का पता लगाने में मदद की है. 

कौन हैं हत्या को अंजाम देने वाली सिया गोयल?
20 साल की सिया गोयल पुणे की रिच बिजनेस फैमिली से हैं. उनका मंगेतर केतन अग्रवाल रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर थे. पुणे के बिबवेवाड़ी की रहने वाली सिया की फैमिली ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं. उनकी सगाई इस साल फरवरी में केतन से हुई थी. केतन के मामा की वजह से दोनों परिवारों में रिश्ता तय हुआ था. नवंबर में होने वाली शादी के लिए उदयपुर के होटल बुक थे. फैमिली इस जश्न में करीबन 14 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना में थी. 

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पिछले एक साल से रिलेशनशिप में थी सिया

जानकारी के मुताबिक, सिया चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थीं. इनका परिवार उसी शहर में बिजनेस करता था. वहीं, गोयल के पिता का भी बिजनेस था. पिछले एक साल से दोनों रिलेशनशिप में थे. वह बिजनेस के जरिए एक दूसरे को जानते थे. साथ ही लगातार कॉन्ट्रेक्ट में रहते थे. 

खुलासे में जो जानकारी सामने आई है, उसमें केतन की मौत से चार दिन पहले यह जोड़ा ट्रेकिंग के लिए लोहागढ़ किले गया. उस समय सियय ने सांप दिखने का बहाना बनाकर केतन को पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी. 


केतन के पिता ने कहा- बेटे को सिया के व्यवहार पर हुआ था शक

18 जून को किले पर दोबारा जाने की जिद की. इसी दौरान उसने केतन को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. बाद में उसने पुलिस को बताया कि किले के पास तस्वीरें लेते वक्त केतन का पैर फिसल गया. वह गिर गया. इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. इनमें केतन अग्रवाल, सिया के 19 जून को होने वाले 20वें जन्मदिन के लिए जश्न की तैयारी करते दिख रहे हैं.

केतन एक महीने से जश्न की तैयारी में थे. केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि उनके बेटे ने सिया के व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी. परिवार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया. दोनों पर बीएनएस एक्ट 103, 61 (2) के तहत हत्या और साजिश रचने का केस दर्ज किया है. दोनों को अरेस्ट किया गया है. साथ ही 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 24 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Pune NEWS MAHARASHTRA
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