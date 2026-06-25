महाराष्ट्र के हिंगोली में 18 साल के छात्र सुशील धागे ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले उसने मराठी में एक वीडियो बनाकर परिवार को भेजा, जिसमें उसने कहा कि, 'मम्मी, मुझे माफ कर दो, मेरी टेंशन मत करना, मैं अगले जन्म में तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, भाई के साथ अच्छे से रहना, मैं सुसाइड कर रहा हूं.'

हिंगोली शहर के अष्टविनायक नगर का रहने वाले सुशील ने 10वीं कक्षा में 92 प्रतिशत नंबर हासिल किए थे और इसके बाद वह NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था. बताया जा रहा है कि NEET का पेपर कठिन लगने के कारण वह तनाव में था. मंगलवार (23 जून) शाम से लापता सुशील का शव बुधवार (24 जून) को कुएं से बरामद हुआ. उसके परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई हैं.

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अष्टविनायक नगर के एक कुएं में मिली सुशील की बॉडी

सुशील के पिता विलास धागे की छह महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी. उसके बाद, धागे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उसके बेटे ने भी आत्महत्या कर ली है. उसके पिता विलास धागे ने हमेशा सुशील की पढ़ाई में मदद की थी. वीडियो देखने के बाद परिवार ने सुशील को ढूंढना शुरू किया. लेकिन, बुधवार सुबह 10 बजे उन्हें जानकारी मिली कि उसकी बॉडी अष्टविनायक नगर के एक कुएं में मिली है. मृतक की मां शीतल धागे ने पुलिस को बताया कि उसने NEET एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से सुसाइड किया. इसके बाद से मां का रो-रो कर बुरा हाल है.

बच्चों का कहना, पेपर पहले से था मुश्किल

3 मई को हुए नीट पेपर लीक होने की वजह से NTA ने पेपर को रद्द घोषित कर दिया था, जिसके बाद 21 जून (रविवार) को पेपर दोबारा आयोजित किया गया था. इस नीट रि एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया था. मगर कई बच्चों का कहना है कि पिछली बारी से पेपर थोड़ा मुश्किल आया था. इसी कारण सुशील तनाव में था और उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

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