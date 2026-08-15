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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपूरा वंदे मातरम् चलने पर सोनिया गांधी नाराज? CM फडणवीस बोले- 'ये दिमागी नक्सलवाद...'

पूरा वंदे मातरम् चलने पर सोनिया गांधी नाराज? CM फडणवीस बोले- 'ये दिमागी नक्सलवाद...'

Maharashtra Politics: वंदे मातरम् विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने पूरे वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद को अराजकता बताया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 15 Aug 2026 06:13 PM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक तकरार में बदलता नजर आ रहा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम् पूरा बजाए जाने पर सोनिया गांधी नाराज हुईं और इसे पूरा गाने से रोक दिया गया. वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है. इसी विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है.

वंदे मातरम् को लेकर फडणवीस का हमला

फडणवीस ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में वंदे मातरम् बजाने का फैसला संविधान के तहत लिया गया था. उन्होंने दावा किया कि पूरा वंदे मातरम् बजाए जाने से सोनिया गांधी के नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं. मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए इसे ‘दिमागी नक्सलवाद’ और अराजकता से जोड़ दिया.

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फडणवीस ने कहा, "यह दिमागी नक्सलवाद नहीं तो और क्या है ? यह अराजकता नहीं तो क्या ? संविधान की शक्ति का अपमान नहीं तो और क्या है ? ऐसी ही प्रकार के अनेक दिमागी नक्सलवाद के नमूने देखने को मिल रहे हैं. उनसे हमें लड़ना होगा."

पीएम मोदी के बयान का भी जिक्र

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ‘दिमागी नक्सलवाद’ का मुद्दा उठाया था. पीएम मोदी ने देश में ऐसी सोच के खिलाफ लड़ाई की जरूरत बताई थी. अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है.

बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ी तकरार

कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराया गया और वंदे मातरम् गीत भी गाया गया. हालांकि, बीजेपी के आरोप के बाद इस कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया.

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कांग्रेस ने आरोपों को गलत बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है. वहीं, फडणवीस के बयान के बाद यह विवाद और तेज हो गया है. अब वंदे मातरम् को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग बढ़ती दिखाई दे रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
CM Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS SONIA GANDHI Independence Day 2026
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