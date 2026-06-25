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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रतेज आंधी-बारिश से अमरावती बेहाल, अस्पताल में घुसा पानी, कोल्हापुर में पेड़ गिरने से दस साल के लड़के की मौत

तेज आंधी-बारिश से अमरावती बेहाल, अस्पताल में घुसा पानी, कोल्हापुर में पेड़ गिरने से दस साल के लड़के की मौत

Monsoon 2026:महाराष्ट्र के अमरावती शहर में बुधवार दोपहर आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. करीब दो घंटे तक हुई भारी बारिश में ही कई इलाके जलमग्न हो गए.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 25 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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  • संभाजीनगर में जलभराव, नाला सफाई दावों पर उठे सवाल.

महाराष्ट्र के अमरावती शहर में बुधवार दोपहर आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. करीब दो घंटे तक हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई दुकानों, प्रतिष्ठानों और घरों में पानी घुसने से नुकसान हुआ है. 

हालांकि, भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश से कुछ राहत भी मिली है. बारिश का असर इतना अधिक था कि शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया. कई स्थानों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि कुछ इलाकों में लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा.

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जिला अस्पताल में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान

अचानक हुई बारिश से बाजारों में व्यापारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. कई दुकानों में पानी घुसने से माल के नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं. इस बीच जिला सामान्य अस्पताल (इर्विन) भी बारिश की मार से नहीं बच सका. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और एक्स-रे विभाग में पानी घुस जाने से मरीजों, उनके परिजनों और चिकित्सा कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगह पानी जमा हो जाने के कारण अस्पताल प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव के उपाय करने पड़े.

महानगरपालिका के दावों पर उठे सवाल

वहीं, शहर के पंचवटी चौक स्थित शिवाजी एग्रीकल्चर कॉलेज के सामने बने कई घरों में भी बारिश का पानी घुस गया. स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई. महानगरपालिका द्वारा नाला सफाई को लेकर किए गए दावे भी सवालों के घेरे में आ गए हैं. नागरिकों ने जल निकासी व्यवस्था में सुधार और तत्काल उपाययोजना की मांग की है. साफ है कि मानसून की पहली ही जोरदार बारिश में शहर की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई. मानसून पूर्व नाला सफाई और बारिश की तैयारियों को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं.

पेड़ गिरने से यातायात बाधित

अमरावती शहर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान एसबीआई बियाणी चौक क्षेत्र में सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ गिर गया. पेड़ सड़क पर गिरने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने के बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने का काम शुरू किया.

कोल्हापुर में तेज हवाओं और बरसात का कहर

कोल्हापुर (Kolhapur) जिले में भी तेज हवाओं और बरसात के कारण जनहानी का खबरें सामने आई हैं. यहां के कागल तालुका के सिद्धनेरली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक पत्रे (टीन) के घर पर नारियल का पेड़ गिर गया, जिसका टूटा तना और पत्ता घर में सो रहे एक लड़के पर गिर गया. आनन-फानन में लड़के कागल ले जाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गईकी पहचान. लड़के की पहचान आयुष चौगुले (10) के रूप में हुई है. 

संभाजीनगर शहर में जलभराव से लोग हुए परेशान

छत्रपति संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) शहर में पहली बारिश ने ही नाले की सफाई की पोल खोल दी है. यहां बालाजीनगर इलाके में नालों की समय पर सफाई न होने से सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है, जिससे पूरा इलाका तालाब प्रतीत हो रहा है. वहीं, सड़कों पर जमे हुए पानी की वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर आना-जाना पड़ा. 

जलभराव के कारण ड्राइवरों, पैदल चलने वालों और स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है और लोग प्रशासन की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. प्रशासन दावा करता है कि हर साल मानसून से पहले नाले की सफाई पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन, पहली बारिश में ही सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर टैक्सपेयर्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है?

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Mumbai Rain KOLHAPUR MAHARASHTRA NEWS Amravati News Monsoon 2026
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