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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं...', CM उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

'मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं...', CM उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

Priyanka Chaturvedi On Omar Abdullah: शिवसेना (UBT) की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 'ऑपरेशन लोटस' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 12 Jul 2026 12:57 PM (IST)
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शिवसेना (UBT) की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 'ऑपरेशन लोटस' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं है. बीजेपी का पाप का घड़ा भरता जा रहा है, उन्हें लगता है कि वे किसी को भी खरीद सकते हैं. महाराष्ट्र में हमने यही देखा, बंगाल में TMC के साथ भी ऐसा देखा गया. बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी केवल नंबर जोड़ने की ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है." 

उन्होंने आगे कहा, "ये सीधा-सीधा संविधान पर हमला है, ये सीधे तौर पर मतदाताओं के मत पर हमला है जो अपने मत से प्रतिनिधियों को बनाते हैं. इनकी (बीजेपी) सत्ता की भूख इतनी हो गई है कि वे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारें बनाने या बिगाड़ने के प्रयास करते हैं. बीजेपी इसे भले ही खारिज करती है, लेकिन हर देशवासी इस बात को स्वीकार करेगा कि ये बीजेपी की आदत बन चुकी है."

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उमर अब्दुल्ला ने सरकार गिराने का लगाया आरोप

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार (11 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस में फूट डालकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है. 

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने दावा किया, "नेशनल कांफ्रेंस को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं. पैसे और मंत्री पद का लालच काम न आने पर बीजेपी अब बंद दरवाजों के पीछे मेरे विधायकों से कह रही है कि ‘हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें राज्य का दर्जा दिला देंगे’."

उन्होंने कहा, "अल्लाह गवाह है कि जम्मू के एक विधायक ने मुझे बताया कि भाजपा के एक पदाधिकारी और उच्चतम न्यायालय के वकील ने उनसे समर्थन मांगा और बदले में 20-30 करोड़ रुपये, एक मंत्री पद और राज्य का दर्जा देने की पेशकश की. उन्हें लगता है कि लोगों का भरोसा इतना कमजोर है."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi BJP MAHARASHTRA NEWS JAMMU KASHMIR NEWS MUMBAI NEWS OMAR ABDULLAH
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