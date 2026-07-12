'मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं...', CM उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (UBT) की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 'ऑपरेशन लोटस' वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं है. बीजेपी का पाप का घड़ा भरता जा रहा है, उन्हें लगता है कि वे किसी को भी खरीद सकते हैं. महाराष्ट्र में हमने यही देखा, बंगाल में TMC के साथ भी ऐसा देखा गया. बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी केवल नंबर जोड़ने की ताक में लगी रहती है और सरकार की उलटफेर करती है."

उन्होंने आगे कहा, "ये सीधा-सीधा संविधान पर हमला है, ये सीधे तौर पर मतदाताओं के मत पर हमला है जो अपने मत से प्रतिनिधियों को बनाते हैं. इनकी (बीजेपी) सत्ता की भूख इतनी हो गई है कि वे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारें बनाने या बिगाड़ने के प्रयास करते हैं. बीजेपी इसे भले ही खारिज करती है, लेकिन हर देशवासी इस बात को स्वीकार करेगा कि ये बीजेपी की आदत बन चुकी है."

पूर्व सांसद विनायक राउत और परिवार पर बहू ने दर्ज कराया केस, गंभीर आरोपों में दर्ज हुई FIR

उमर अब्दुल्ला ने सरकार गिराने का लगाया आरोप

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार (11 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस में फूट डालकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपये की पेशकश की गई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने के लिए धनबल का इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने दावा किया, "नेशनल कांफ्रेंस को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं. पैसे और मंत्री पद का लालच काम न आने पर बीजेपी अब बंद दरवाजों के पीछे मेरे विधायकों से कह रही है कि ‘हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें राज्य का दर्जा दिला देंगे’."

उन्होंने कहा, "अल्लाह गवाह है कि जम्मू के एक विधायक ने मुझे बताया कि भाजपा के एक पदाधिकारी और उच्चतम न्यायालय के वकील ने उनसे समर्थन मांगा और बदले में 20-30 करोड़ रुपये, एक मंत्री पद और राज्य का दर्जा देने की पेशकश की. उन्हें लगता है कि लोगों का भरोसा इतना कमजोर है."

पूर्व सांसद विनायक राउत मामले में आधी रात गिरफ्तार हुआ ढोंगी बाबा, FIR में तंत्र-मंत्र के आरोप