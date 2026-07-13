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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदेवेंद्र फडणवीस सबसे लंबे कार्यकाल वाले महाराष्ट्र के तीसरे CM बने, शरद पवार को छोड़ा पीछे

देवेंद्र फडणवीस सबसे लंबे कार्यकाल वाले महाराष्ट्र के तीसरे CM बने, शरद पवार को छोड़ा पीछे

Maharashtra CM News: देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नवंबर 2019 तक अपना पहला पांच साल का कार्यकाल पूरा किया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 13 Jul 2026 11:18 PM (IST)
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महाराष्ट्र के इतिहास में कुल कार्यकाल के आधार पर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) को पीछे छोड़ दिया है. महाराष्ट्र के विधायी रिकॉर्ड के अनुसार, 12 जुलाई 2026 तक फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तीन कार्यकाल में कुल 2,430 दिन पूरे कर चुके हैं. यह अवधि शरद पवार के चार कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद पर रहने के कुल 2,412 दिन से अधिक है.

वसंतराव नाईक सबसे लंबे समय तक रहे महाराष्ट्र के सीएम

महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक के पास है जिनका कार्यकाल 4,096 दिन (11 वर्ष और 78 दिन) रहा है. उनके बाद विलासराव देशमुख 2,686 दिन (करीब सात वर्ष और 129 दिन) के साथ दूसरे स्थान पर हैं. 

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पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को सीएम बने फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नवंबर 2019 तक अपना पहला पांच साल का कार्यकाल पूरा किया.

2019 में तीन दिन के लिए दूसरी बार सीएम बने फडणवीस

इसके बाद वह नवंबर 2019 में तीन दिन के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. उन्होंने पांच दिसंबर 2024 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 12 जुलाई 2026 तक उनके मौजूदा कार्यकाल के 585 दिन पूरे हो चुके हैं.

4 बार सीएम रहे शरद पवार लेकिन कभी पूरा नहीं किया 5 साल

चार बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार अपने किसी भी कार्यकाल में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. देवेंद्र फडणवीस यदि मौजूदा कार्यकाल पूरा करते हैं तो शरद पवार से उनके कार्यकाल का अंतर और बढ़ जाएगा.

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Published at : 13 Jul 2026 11:11 PM (IST)
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