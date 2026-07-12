पूर्व सांसद विनायक राउत और परिवार पर बहू ने दर्ज कराया केस, गंभीर आरोपों में दर्ज हुई FIR

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनायक राउत, उनके बेटे एवं मुंबई महानगरपालिका के कॉर्पोरेटर गीतेश राउत समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ ठाणे के कपूरबावड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है.

यह एफआईआर विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत की शिकायत पर दर्ज हुई है. पुलिस ने घरेलू प्रताड़ना से जुड़े आरोपों के साथ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है.

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बहू ने लगाए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप

गिरिजा राउत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी के बाद से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. शिकायत के अनुसार, परिवार के कुछ सदस्यों ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें जबरन गोमूत्र पिलाने जैसी हरकतें भी कीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सास उनके साथ अलग-अलग परिस्थितियों में अलग व्यवहार करती थीं और लगातार मानसिक दबाव बनाती थीं.

पीरियड्स टालने के लिए दवा देने का भी आरोप

शिकायत में दावा किया गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में असुविधा से बचने के लिए उन पर पीरियड्स टालने वाली दवाएं लेने का दबाव बनाया जाता था. गिरिजा राउत का आरोप है कि इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति उनके मासिक धर्म से जुड़ी जानकारी दर्ज रखते थे और उसे लेकर असामान्य व्यवहार करते थे.

वैवाहिक जीवन को लेकर भी गंभीर आरोप

गिरिजा राउत ने शिकायत में अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी के बाद पति का व्यवहार असामान्य रहा, वे उनसे दूरी बनाकर रखते थे और कई मौकों पर कथित रूप से मारपीट, गाली-गलौज और धमकी भी दी. उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान भी कथित उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं.

कपूरबावड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अभी तक राउत परिवार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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