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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'आमिर खान तो बहाना हैं...', एक्टर की तीसरी शादी पर नितेश राणे ने दिया था बयान, अब कांग्रेस ने घेरा

'आमिर खान तो बहाना हैं...', एक्टर की तीसरी शादी पर नितेश राणे ने दिया था बयान, अब कांग्रेस ने घेरा

Nitesh Rane on Aamir Khan: एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया. इस पर अब बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस नेता द्वारा बीजेपी नेता नितेश राणे पर जमकर निशाना साधा गया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Jul 2026 07:37 AM (IST)
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फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी की है. आमिर तीसरी शादी कर विवादों में घिर गए हैं. बीजेपी नेता ने उन्हें लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर बताया है. इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सपरा ने मंत्री नितेश राणे के बयान पर कहा, "आमिर खान तो बहाना है, नफरत फैलाना इनका निशाना है." 

 उन्होंने आगे कहा, "सवाल ये है कि किसी की निजी जिंदगी पर अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं और निजी जिंदगी से अगर आप अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं, तो वो गलत है. नितेश राणे मंत्री हैं, उन्हें महाराष्ट्र के विकास की बात करनी चाहिए, उन्हें विवाद की बात नहीं करनी चाहिए. नितेश राणे ने ये भी कहा कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं. कभी अपनी तरफ भी देखिए कि आप कहीं नफरत के ब्रांड एंबेसडर तो नहीं बन रहे हैं."

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राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर क्या बोले कांग्रेस नेता?

कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सपरा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कहा, "देखिए, ऐसा है कि ये एक जघन्य अपराध हुआ है. इसे मैं राम मंदिर का चंदा चोरी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये बड़ी डकैती हुई है. और इस डकैती के अंदर बहुत सारी खामियां हैं. ये बहुत बड़ा घोटाला है, हजारों करोड़ों का घोटाला है. और ये आज से नहीं चल रहा, ये कई चार-पांच सालों से चल रहा है. 

उन्होंने बताया कि इसमें निर्मोही अखाड़े ने भी पहले आवाज उठाई. जो लेखा प्रभारी हैं, महिपाल सिंह, उन्होंने दो साल पहले आवाज उठाई. विनय नाथ वर्मा, जो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि निर्माण समिति के लोग, अनिल मिश्रा 40 प्रतिशत कमीशन इसमें से मांगते हैं.

कांग्रेस नेता ने खड़े किए सवाल

ये तमाम आरोप कई सालों से लगते आए हैं. जिस पर महासचिव चंपत राय ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब एसआईटी की कार्रवाई भी लीपा-पोती है. यह कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो इसमें सजा हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरि और गोपाल राव का एफआईआर में नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Nitesh Rane BJP MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS CONGRESS
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