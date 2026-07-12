पूर्व सांसद विनायक राउत मामले में आधी रात गिरफ्तार हुआ ढोंगी बाबा, FIR में तंत्र-मंत्र के आरोप

महाराष्ट्र से पूर्व सासंद विनायक राउत की बहू की शिकायत के मुताबिक 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. इस मामले में कपूरबावड़ी पुलिस ने आधी रात को ढोंगी बाबा फिरोज शेख को गिरफ्तार किया है. मामले में राउत की बहू ने विनायक राउत पर अपने परिवार को मानसिक रूप से परेशान करने, उन्हें पीटने और ढोंगी की मदद से जादू-टोना करने का आरोप लगाया है. राउत परिवार के साथ फिरोज बाबा और काजी बाबा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है.

पुलिस द्वारा आरोपी बाबा को ठाणे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद विनायक राउत की बहू और वकील के मीडिया से बात करने की जानकारी मिल रही है. आरोपी ढोंगी बाबा फिरोज शाह को सावंतवाड़ी से गिरफ्तार किया गया है. राउत के परिवार ने बहु को तंत्र मंत्र के नाम पर पर गौ मूत्र पिलाने और उसके बाल नोचकर जादू टोना करने का मामला दर्ज करवाया है.

'गौ-मूत्र पिलाया, जादू-टोना...', पूर्व सासंद विनायक राउत की बहू ने पूरे परिवार पर दर्ज कराई FIR

FIR में बहू गिरिजा ने लगाए ये आरोप

शिवसेना (यूबीटी) नेता विनायक राउत के बेटे गीतेश राउत के खिलाफ उनकी पत्नी गिरिजा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. गिरिजा का दावा है कि शादी के बाद से ही उनके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई. उन्होंने हनीमून से लेकर तंत्र पूजा और मारपीट तक के कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

शिवसेना (यूबीटी) नेता विनायक राउत के बेटे गीतेश राउत के खिलाफ उनकी पत्नी गिरिजा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. गिरिजा का दावा है कि शादी के बाद से ही उनके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई. उन्होंने हनीमून से लेकर तंत्र पूजा और मारपीट तक के कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

'मुझे हनीमून नहीं मनाना, मुझे बोरियत होती है'

गिरिजा का आरोप है कि हनीमून के दौरान गीतेश ने कहा, "मुझे हनीमून नहीं मनाना, मुझे बोरियत होती है", जिसके बाद उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी. उनका आरोप है कि उन्हें बार-बार पूजा-पाठ के नाम पर मासिक धर्म रोकने की दवाइयां दी जाती थीं. गिरिजा के अनुसार, गीतेश कहता था, "शारीरिक नहीं, मानसिक कनेक्शन जरूरी है."

गिरिजा ने आरोप लगाया कि उसका पति कहता था, "मुझे हाथ मत लगाओ, मैं नाजुक लड़का हूं. मैं सिर्फ विदेश जाकर तुम्हारे साथ किसी भी तरह के रिश्ते में आ सकता हूं." गिरिजा का यह भी आरोप है कि घर में तांत्रिक अनुष्ठान कराए जाते थे और विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी.

बहू गिरिजा ने बताया पूरा मामला

गिरिजा ने बताया, "शादी के बाद देवदर्शन प्रोग्राम के बाद, गीतेश राउत और मैं हनीमून के लिए ऊटी गए. ऊटी में कुल 6 दिन रुकने के बाद, गीतेश मुझसे दूर रहा और मेरे साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया. मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उस समय, उसने कहा कि मुझे मेंटली कनेक्टेड रहने की जरूरत है. शादी में फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं हैं, मैं हनीमून से बोर हो जाती हूं और मुझसे बचने लगी.

उन्होंने बताया कि ऊटी से मुंबई आने के बाद, हम अपने होमटाउन, मुलगाओ-तलगांव, मालवन में अपनी शादी के रिसेप्शन के लिए निकले. उस समय, हम पाली में गणपति मंदिर में दर्शन के लिए रुके थे. उस समय गीतेश कार से उतरा और चलने लगा. मैंने साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पर गहने थे, इसलिए मैं धीरे-धीरे चलने लगी, उसने उस जगह मौजूद लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, कहा कि तुम मुझे कहीं ले जाने के लायक नहीं हो और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया.

विनायक राउत की बहू के चौंकाने वाले आरोप

गिरिजा ने आरोप लगाया कि हर बार जब गीतेश लड़ाई शुरू करता, तो वह मेरे साथ तब तक बहस करता जब तक वह शांत नहीं हो जाता, बिना आस-पास, भाषा, समय या मेरी भावनाओं का ध्यान रखे. गिरिजा राउत ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं.

उसने बताया कि 2018 में, मैं गीतेश राउत, उसके दोस्त महक नंदू और उसकी पत्नी प्रियंका नंदू के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी. तब भी गीतेश राउत मेरे पास नहीं आया और जब मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, तो उसने मुझे गाली दी और बुरी तरह पीटा.

उस समय, फिजिकल रिलेशन को लेकर हमारी बहस हुई थी. उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने मुझे छुआ, तो तुम विधवा हो जाओगी, मुझे पीटा और मेरे साथ बहुत लड़ाई की. इस दौरान उसने मुझे भूखा रखा और मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया. फिजिकल रिलेशन को लेकर मेरे पति की राय थी कि वह सिर्फ इंटरनेशनल जगहों पर जाकर रिलेशन बना सकता है.

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