शरद पवार के पाला बदलने की अटकलों पर संजय राउत का बड़ा बयान, 'वो दिन-ब-दिन...'

महाराष्ट्र में शरद पवार के बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एनसीपी (एसपी) के पाला बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया है. उन्होंने सोमवार (13 जुलाई) को कहा कि वरिष्ठ नेता पवार विपक्षी MVA गठबंधन को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे. राउत ने ये भी कहा कि शरद पवार दिन-ब-दिन निष्पक्ष होते जा रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं.

कृषि कर्ज माफी पर देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले का शरद पवार द्वारा स्वागत करने के बारे में पूछे जाने पर राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, ''शरद पवार दिन-ब-दिन निष्पक्ष होते जा रहे हैं. वे सबके हैं. वह तटस्थ हो गए हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं. वह सबको साथ लेकर चल रहे हैं. वो अपने सहयोगियों को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते.''

कृषि कर्ज माफी पर पवार ने फडणवीस सरकार का किया था स्वागत

शरद पवार ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की ओर से कृषि ऋण माफी के नियमों में ढील देने का स्वागत किया था. इतना ही नहीं पिछले हफ्ते उन्होंने विधानभवन परिसर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के दफ्तर में मुलाकात की थी. जिससे महा विकास अघाड़ी में उनकी सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) नाराज हो गई थी.

शिंदे से पवार की मुलाकात पर राउत ने क्या कहा था?

संजय राउत ने उस समय कहा था कि एकनाथ शिंदे के कार्यालय में शरद पवार की मुलाकात से उनकी पार्टी परेशान और आहत है. उन्होंने जोर देकर कहा था कि इस तरह के कार्य उनके जैसे वरिष्ठ नेता की विश्वसनीयता को कम करते हैं और 'गद्दारों का महिमामंडन' करने के समान हैं.

सोनम वांगचुक के अनशन पर क्या बोले संजय राउत?

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी को लेकर संजय राउत ने आंदोलन की बात कही. उन्होंने कहा, ''हमारा दूसरा आंदोलन राम रक्षा आंदोलन है.'' इसके साथ ही सोनम वांगचुक के अनशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी. सोनम वांगचुक के 16 दिन के अनशन पर संजय राउत ने तीखा सवाल करते हुए पूछा, ''क्या सरकार उन्हें मरने देना चाहती है?''

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