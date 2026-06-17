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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव गुट में मची भगदड़ पर पृथ्वीराज चव्हाण ने कही ऐसी बात, 'इसका अंदेशा तभी से था जब...'

उद्धव गुट में मची भगदड़ पर पृथ्वीराज चव्हाण ने कही ऐसी बात, 'इसका अंदेशा तभी से था जब...'

Shiv Sena UBT Crisis News: शिवसेना (यूबीटी) में टूट की खबरों पर पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर विपक्ष को खत्म करने का आरोप लगाया. EVM विवाद उठाते हुए लोकतंत्र बचाने की लड़ाई की बात कही.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: पंकज यादव |  Updated at : 17 Jun 2026 06:24 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) में सांसदों की टूट की खबरों के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बीजेपी पर विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के अलग होने की खबर सही है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है. वहीं पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर ईवीएम जलाए जाने के मामले को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं.

पृथ्वीराज चौहान ने कहा, "मुझे समाचार चैनल से पता चला कि शिवसेना UBT के 9 में से 6 सांसदों ने अपना अलग गुट बनाने या शिंदे गुट के साथ जाने के लिए अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है. लेकिन मेरी किसी से व्यक्तिगत बात नहीं हुई है."

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पहले ही लग गया था अंदेशा- चौहान

उन्होंने आगे कहा, "इसका अंदेशा तभी से था जब 14 जून की मीटिंग में मातोश्री में सिर्फ 4 सांसद आए थे. लेकिन यह ठीक नहीं हो रहा. जिस तरह BJP पूरे विपक्ष को खत्म कर सिर्फ 1 नेता और 1 पार्टी का राज चाहती है, यह फासीवाद जैसा है."

'बीजेपी क्षेत्रीय दलों को निशाना बना रही'

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "बीजेपी कांग्रेस को तोड़ नहीं सकती, इसलिए वह क्षेत्रीय दलों को निशाना बना रही है. तमिलनाडु में डीएमके को इंडिया गठगंधन से अलग किया, फिर TMC को तोड़ा और अब उद्धव जी की पार्टी तोड़ रहे हैं."

उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा, "अब देश की जनता को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़नी होगी. 1947 के बाद देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी."

ईवीएम जलाने के आरोप पर उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर ईवीएम जलाए जाने के मामले पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, "बंगाल के चुनाव में धांधली हुई, इसके सबूत ही EVM जलाकर खत्म कर दिया गया. अब कोर्ट भी इस मामले में कैसे न्याय देगा?"

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उन्होंने दावा किया, "TMC और BJP में सिर्फ 6% वोट शेयर का अंतर था. उससे BJP की इतनी बम्पर जीत कैसे है? इसलिए तो हमारे नेता राहुल गांधी EVM के जरिए वोट चोरी और SIR के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं."

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Published at : 17 Jun 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Prithviraj Chauhan BJP MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT CONGRESS
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