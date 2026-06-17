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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रShiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, 'आप कैसे...'

Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, 'आप कैसे...'

Shiv Sena UBT Crisis News: उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पर कपिल सिब्बल बोले, 'ये अनैतिक, गैर-कानूनी, असंवैधानिक है'

Reported By : सनातन कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 04:34 PM (IST)
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उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पर राज्यसभा सांसद और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया सामने आई है. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने मौजूदा सियासी स्थिति को लेकर सवाल किया कि चुनाव क्यों हों? उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी का सिंबल आपको संसद में भेजता है तो आप कैसे दूसरे चुनाव चिह्न वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं? 

कपिल सिब्बल ने कहा, "आप उस चुनाव के सिंबल पर नहीं चुने गए हैं! संवैधानिक कानून का कोई भी सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं दे सकता! अनैतिक, गैर-कानूनी, असंवैधानिक है. अब मामला कोर्ट के हवाले!"

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उद्धव गुट के पास लोकसभा में बचे 3 सांसद

सूत्रों की मानें तो उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसद शिंदे गुट के साथ चले गए हैं. लोकसभा में उद्धव की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के पास कुल नौ सांसद हैं. अब छह सांसद के जाने से उनके पास तीन ही सांसद बच गए. एक राज्यसभा में पार्टी का सांसद है. 

चर्चा तो सात सांसदों के टूटने की भी हुई. नासिक से सांसद राजाभाऊ वाजे का नाम भी सुर्खियों में आया लेकिन उन्होंने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आस्था उद्धव ठाकरे में है. 

इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के तीन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. लोकसभा के सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई के साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत उनसे मिलने पहुंचे. इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने बताया कि स्पीकर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कानून के हिसाब से कदम उठाएंगे. वहीं, शिंदे गुट ने 16 विधायकों के भी संपर्क में होने का दावा किया है. इससे महाराष्ट्र में सियासी खलबली मची हुई है. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 17 Jun 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS SHIV SENA Kapil SIbal
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