Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, 'आप कैसे...'

उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट पर राज्यसभा सांसद और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया सामने आई है. अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने मौजूदा सियासी स्थिति को लेकर सवाल किया कि चुनाव क्यों हों? उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी का सिंबल आपको संसद में भेजता है तो आप कैसे दूसरे चुनाव चिह्न वाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं?

कपिल सिब्बल ने कहा, "आप उस चुनाव के सिंबल पर नहीं चुने गए हैं! संवैधानिक कानून का कोई भी सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं दे सकता! अनैतिक, गैर-कानूनी, असंवैधानिक है. अब मामला कोर्ट के हवाले!"

Why Elections ?



If the party symbol

Sends you to Parliament



How can you walk over

Join another party with another symbol



You did not get elected on that symbol !



No principle of constitutional law can permit this !



Immoral

Illegal

Unconstitutional



Over to Court ! — Kapil Sibal (@KapilSibal) June 17, 2026

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव गुट के नेताओं से क्या कहा? संजय राउत ने किया बड़ा खुलासा

उद्धव गुट के पास लोकसभा में बचे 3 सांसद

सूत्रों की मानें तो उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसद शिंदे गुट के साथ चले गए हैं. लोकसभा में उद्धव की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के पास कुल नौ सांसद हैं. अब छह सांसद के जाने से उनके पास तीन ही सांसद बच गए. एक राज्यसभा में पार्टी का सांसद है.

चर्चा तो सात सांसदों के टूटने की भी हुई. नासिक से सांसद राजाभाऊ वाजे का नाम भी सुर्खियों में आया लेकिन उन्होंने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आस्था उद्धव ठाकरे में है.

इस बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी के तीन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. लोकसभा के सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई के साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत उनसे मिलने पहुंचे. इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने बताया कि स्पीकर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कानून के हिसाब से कदम उठाएंगे. वहीं, शिंदे गुट ने 16 विधायकों के भी संपर्क में होने का दावा किया है. इससे महाराष्ट्र में सियासी खलबली मची हुई है.

संजय राउत ने बोले अपशब्द तो कांग्रेस ने किया बचाव! सांसद ने कहा- गुस्सा समझ में आता है...