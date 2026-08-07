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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP का हिस्सा रहे युवकों ने अभिजीत दीपके के घर के बाहर दिया धरना, बोले- 'जब तक...'

CJP का हिस्सा रहे युवकों ने अभिजीत दीपके के घर के बाहर दिया धरना, बोले- 'जब तक...'

CJP News: अभिजीत दीपके के घर प्रदर्शन करने वाले युवक ने कहा कि उनके कुछ रिश्तेदार और मित्र बैठकर आंदोलन की आगे की रणनीति तय नहीं कर सकते, जबकि यह आंदोलन पूरे देश का है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 03:15 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले महीने हुए कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन का हिस्सा होने का दावा करने वाले दो युवकों ने गुरुवार (7 अगस्त) को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के घर के बाहर प्रदर्शन किया. युवकों ने आरोप लगाया कि उन्हें सीजेपी की कोर टीम से मिलने नहीं दिया गया.

युवकों ने कहा कि युवाओं के नेतृत्व वाली सीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए और आंदोलन में शामिल लोगों को अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए था.

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान

उनमें से एक युवक दीपके के आवास के बाहर 'अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल' पर बैठ गया और कहा, "हमें एक और केजरीवाल नहीं चाहिए." दरअसल, उनका इशारा स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख की ओर था जो कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में हुए 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए थे. दूसरी तरफ सीजेपी की कोर टीम दीपके के आवास पर बैठक कर रही है.

 

मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या के तौर पर हुई पहचान

वहीं दीपके के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवकों ने अपनी पहचान अहमदाबाद के रहने वाले मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या के तौर पर बताई. वे वालुज एमआईडीसी इलाके में सीजेपी के संस्थापक दीपके के घर पहुंचे और अपराह्न करीब एक बजे घर के बाहर सड़क पर बैठ गए.

ये भी पढ़ें: CJP की टीम बनने पर अभिजीत दीपके बोले, 'सबसे बड़ी चुनौती...'

'मुझे बैठक में नहीं बुलाया'

ब्रह्मभट्ट ने पत्रकारों से कहा, "जब सीजेपी का आंदोलन शुरू हुआ तो उसका कोई खास चेहरा नहीं था. मैंने और कई अन्य स्वयंसेवकों ने जंतर-मंतर (नयी दिल्ली) पर हुए आंदोलन में योगदान दिया. मैं यहां आया और सीजेपी की टीम से मिलने की कोशिश की. लेकिन यहां मुझसे कोई नहीं मिला. मुझे बैठक में भी नहीं बुलाया गया."

'संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए'

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके कुछ रिश्तेदार और मित्र बैठकर आंदोलन की आगे की रणनीति तय नहीं कर सकते, जबकि यह आंदोलन पूरे देश का है. उन्होंने कहा कि संगठन में लोकतंत्र होना चाहिए और आंदोलन से जुड़े लोगों को अपने सुझाव देने के लिए बुलाया जाना चाहिए था. ब्रह्मभट्ट ने कहा कि हमें एक और केजरीवाल नहीं चाहिए. मैं अब यहीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं.

ये भी पढ़ें: दही हांडी पर गोविंदाओं के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगा इतने रुपये का बीमा कवर

Published at : 07 Aug 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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