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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रवो 6 सांसद जिन्होंने दिल्ली जाकर बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन, जानें कैसे बढ़ने वाली है UBT की मुश्किलें

वो 6 सांसद जिन्होंने दिल्ली जाकर बढ़ाई उद्धव ठाकरे की टेंशन, जानें कैसे बढ़ने वाली है UBT की मुश्किलें

Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव गुट के लिए इन सांसदों का जाना बड़ा झटका साबित होने वाला है क्योंकि इससे 'असली शिवसेना' के उनके नैरेटिव को भी नुकसान पहुंच सकता है.

Reported By : महिमा पांडेय |  Updated at : 17 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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  • यह घटना उद्धव गुट के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है.

महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में दोबारा बड़ी टूट हुई है. कुछ दिनों में ही सियासी हालात ऐसे पलटे कि उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं. बीती रात 15 करोड़ का ऑफर मिलने का दावा, नांदेड़ से प्राइवेट जेट में बैठकर दिल्ली आना और यहां आकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की खबरों के बीच आखिरकार वही हुआ जिसकी अटकलें लगाई जा रही थीं. बीते चार सालों में यह उद्धव गुट में दूसरी बड़ी टूट है. 

शिंदे गुट को समर्थन देने वाले सांसदों में संजय जाधव, संजय उत्तमराव देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटील का नाम शामिल हैं. इन नेताओं के जाने से उद्धव की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि इन नेताओं का अपने इलाकों में काफी प्रभाव माना जाता है. 

ओमप्रकाश राजे निंबालकर

इनमें भी ओमप्रकाश राजे निंबालकर का नाम सबसे चौंकाने वाला साबित हुआ है. एक दिन पहले ही उन्होंने इस तरह के दावों को खारिज किया था. ओमराज का दिल्ली जाना सबसे ज्यादा हैरानी वाला इसलिए भी है क्योंकि वह सबसे वफादार नेताओं में एक माने जाते थे. इसके साथ ही वो साल 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर  से जीतने वाले सांसद बने थे. यह अंतर 3.5 लाख वोटों का था. ओमप्रकाश राजे धाराशिव से सांसद हैं और मराठवाड़ा में मजबूत जनाधार रखते हैं. 

ओमप्रकाश राजे साल 2009-2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक रहे हैं. साल 2019 और 2024 दोनों लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं. इनका धाराशिव और उसके आसपास के इलाकों में काफी प्रभाव माना जाता है. शिंदे के गुट में जाने से सत्तापक्ष पूरा मराठवाड़ा नैरेटिव बदल सकता है और ये संदेश दे सकता है कि उबाठा के जमीनी नेता भी उसके साथ नहीं हैं. 

संजय हरिभाऊ जाधव

संजय हरिभाऊ जाधव को 'बंडू' जाधव के नाम से भी जाना जाता है. संजय  साल 2004 और 2009 में परभणी विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रह चुके हैं और मराठवाड़ा में मजबूत पकड़ रखते हैं. इसके अलावा वो साल 2014 और 2019 में परभणी लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद बन चुके हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने परभणी सीट पर जीत दर्ज की थी. संजय को उद्धव के वफादार नेताओं में से एक माना जाता है. उद्धव की पार्टी में जब पहली बार टूट हुई थी तब भी पार्टी का पक्ष उन्होंने मजबूती से रखा था. 

नागेश पाटील अष्टिकर

नागेश पाटील अष्टिक नांदेड़ हिंगोली लोकसभा सीट से सांसद हैं. पाटील हिंगोली क्षेत्र में संगठनात्मक पकड़ के लिए जाने जाते हैं और उनका शिंदे गुट में जाना इलाके में पार्टी का जनाधार कमजोर कर सकता है. साल 2014 में हदगांव विधानसभा क्षेत्र से नागेश विधायक चुने गए थे. पाटील ने साल 2024 में शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार बाबूराव कदम को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. 

संजय उत्तमराव देशमुख

संजय देशमुख यवतमाल-वाशिम से सांसद हैं. साल 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने यवतमाल-वाशिम सीट से जीत दर्ज की थी, ये विदर्भ की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है. देशमुख को विदर्भ क्षेत्र से जुड़ा नेता कहा जाता है और वो क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं. संजय ने 2002 से 2004 तक विलासराव देशमुख की कैबिनेट में महाराष्ट्र राज्य के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है. 

भाऊसाहेब वाकचौरे

भाऊसाहेब वाकचौरे महाराष्ट्र की शिरडी लोकसभा सीट से सांसद हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से जीत दर्ज की थी. भाऊसाहेब को अनुभवी नेताओं में से एक माना जाता है. भाऊसाहेब को संगठन से जुड़ा नेता माना जाता है. इनका शिरडी क्षेत्र में ग्रामीण वोट बैंक पर काफी प्रभाव माना जाता है. भाऊसाहेब का शिरडी लोकसभा सीट और उसके आसपास के ग्रामीण अहमदनगर (अब अहिल्यानगर) बेल्ट पर काफी प्रभाव माना जाता है. ये सीट उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. उनके शिंदे गुट में जाने से शिरडी क्षेत्र मे उबाठा की संगठनात्मक पकड़ कमजोर पड़ सकती है. 

संजय दीना पाटील 

संजय दीना पाटील वर्तमान में मुंबई उत्तर-पूर्व से लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा को हराकर जीत दर्ज की थी. साल 2004 में वो भांडुप विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे. साल 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के टिकट पर मुंबई उत्तर-पूर्व से लोकसभा सांसद बने थे. साल 2019 में पाटील शिवसेना में शामिल हुए थे. मुंबई महानगर क्षेत्र में मराठी मतदाताओं और स्थानीय संगठन पर पाटील की अच्छी पकड़ मानी जाती है. उनके शिंदे गुट में शामिल हो जाने से उद्धव गुट की पकड़ भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर और उसके आसपास के शहरी इलाकों में प्रभावित हो सकती है. 

उद्धव के लिए क्यों हैं सांसदों का जाना बड़ा झटका? 

कुल मिलाकर उद्धव गुट के लिए इन सांसदों का जाना बड़ा झटका साबित होने वाला है क्योंकि इससे 'असली शिवसेना' के उनके नैरेटिव को भी नुकसान पहुंच सकता है. पहले ही शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता रहा है. इसके अलावा संजय जाधव और ओमप्रकाश राजे निंबालकर जैसे नेताओं के जाने से उबाठा की मराठवाड़ा बेल्ट में पकड़ प्रभावित हो सकती है. वहीं, संजय देशमुख और नागेश पाटिल अष्टीकर जैसे नेताओं के जाने सेविदर्भ-मराठवाड़ा किसान बेल्ट पर भी पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ सकती है. इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा और उनका नेतृत्व पर भरोसा भी डगमगा सकता है. 

Shiv Sena UBT Crisis: टूट गई 'उद्धव की सेना', एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिला 6 सांसदों का समर्थन

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 17 Jun 2026 03:06 PM (IST)
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