पुणे: प्यार, धोखा और कत्ल! हिंजवड़ी PG में दिल दहला देने वाले मर्डर की कहानी

महाराष्ट्र में पुणे के हिंजवड़ी इलाके में लव ट्राएंगल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्तों में उपजे विवाद ने खूनी रूप ले लिया. एक पीजी (पेइंग गेस्ट) में रहने वाले युवक की लोहे की रॉड से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि बीच-बचाव करने आई युवती पर भी जानलेवा हमला किया गया. पूरी घटना पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, हिंजवड़ी स्थित सात मंजिला पीजी में सागर गायकवाड़ पिछले चार दिनों से मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था. बुधवार रात निकिता शिवाजी दनाने वहां रहने आई थी और उसने पीजी संचालक को सागर को अपना प्रेमी बताया था. अगले दिन दोपहर दिनेश महादेव झांबरे पीजी पहुंचा और सागर से मिलने की बात कहकर तीसरी मंजिल पर पहुंच गया.

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सांस रुकने तक रॉड से करता रहा वार

कुछ ही देर बाद तीसरी मंजिल से चीख-पुकार सुनाई दी. जब कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो सागर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और दिनेश लोहे की रॉड से लगातार उस पर हमला कर रहा था. शुरुआती जांच के अनुसार आरोपी ने सागर पर 13 से 14 बार वार किए. इसके बाद उसने निकिता पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सागर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निकिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है.

स्कूल से शुरू हुई प्रेम कहानी बनी हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि दिनेश और निकिता स्कूल के समय से एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. बाद में दोनों बीसीए की पढ़ाई के लिए पुणे आए. इसी दौरान निकिता और सागर के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. पुलिस का मानना है कि इसी बात से नाराज होकर दिनेश ने हमले की साजिश रची.

CCTV फुटेज बना सबसे बड़ा सबूत

पूरी वारदात पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसे पुलिस जांच का सबसे अहम साक्ष्य मान रही है. आरोपी दिनेश महादेव झांबरे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस हमले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. यह घटना एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती हिंसा और गुस्से के खतरनाक अंजाम की ओर इशारा करती है.

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