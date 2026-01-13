उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP- अजित पवार) के नेता अजित पवार ने पुणे से पार्टी के गहरे जुड़ाव को दोहराते हुए कहा कि एनसीपी पुणे की मिट्टी से जुड़ा हुआ दल है और पुणेकरों ने हमेशा पार्टी को भरपूर प्यार और समर्थन दिया है. इसी वजह से पुणे के प्रति उनका और पार्टी का विशेष लगाव है.

चंदननगर भाजी मंडई में प्रभाग संख्या 3, 4 और 5 से राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि वडगावशेरी विधानसभा क्षेत्र में निकाले गए रोड शो को जिस तरह जनता का उत्स्फूर्त समर्थन मिला, उससे यह साफ है कि लोगों का भरोसा पार्टी के साथ है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा.

अजित पवार ने कहा कि शहर में नदी सुधार योजना से पहले साफ-सफाई पर ध्यान देना जरूरी था. उन्होंने कहा कि पुणे में सक्रिय कोयता गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध पब बंद कराए जाएंगे और जहां-जहां गैरकानूनी धंधे चल रहे हैं, वहां संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी.

टैंकर माफिया पर भी गरजे पवार

टैंकर माफिया पर भी सख्त रुख अपनाते हुए अजित पवार ने कहा कि पानी की कालाबाजारी करने वालों की कमर तोड़ दी जाएगी. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उनके किसी उम्मीदवार को परेशान किया गया तो वह इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, “मेरे उम्मीदवारों के रास्ते में कोई भी अड़चन डालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. मैं भी बड़े काका का भतीजा हूं,”

ट्रैफिक की समस्या पर बोलते हुए अजित पवार ने मेट्रो और पीएमपीएमएल (PMPML) सेवाओं को मुफ्त करने की अपनी घोषणा का बचाव किया. उन्होंने कहा कि इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री द्वारा उनकी आलोचना की जा रही है, लेकिन यह सेवा किसी की निजी नहीं बल्कि जनता की है. उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक सेवाओं का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलना चाहिए और इसी उद्देश्य से मेट्रो व बस सेवाओं को मुफ्त करने की घोषणा की गई है, ताकि ट्रैफिक की समस्या से राहत मिल सके.