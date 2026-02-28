नवी मुंबई में 'हिन्द की चादर' कार्यक्रम को लेकर तैयारी, प्रशासन ने किए ट्रैफिक नियमों में बदलाव

नवी मुंबई में 'हिन्द की चादर' कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं. इस मौके पर लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटेगी, जिसे देखते हुए टैफिक पुलिस ने कमर कस ली है. पुलिस प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम को देखते हुए 28 फरवरी और 1 मार्च को शहर में ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है.

नवी मुंबई के खारघर में आयोजित होने जा रहे हिंद दी चादर कार्यक्रम के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी शहर में यातायात को व्यवस्थित करने की तैयारी शुरू कर दी है. ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त तिरुपति काकडे ने कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है.

यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारी

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए एक डीसीपी, एक एसीपी और करीब पांच सौ कांस्टेबल तैनात किए गए हैं. 28 फरवरी और एक मार्च को शहर में हैवी व्हेकिल की एंट्री पर बैन रहेगा. कार्यक्रम के दौरान ये भारी वाहन यहां से नहीं गुजर नहीं सकेंगे. बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है.

पार्किंग के लिए किए गए ये इंतज़ाम

इन दोनों दिन कार्यक्रम स्थल और आसपास पार्किंग पर कुछ जगहों पर पाबंदी रहेगी. हीरानंदानी इमारत से कार्यक्रम स्थल तक वाहनों की पार्किंग पर पाबंदी रहेगी. हूरेगांव चौक से जय कुमार सर्कल तक सड़क बंद की जाएगी. हर जिले से आनेवाले नागरिकों को अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

पार्किंग स्थल पर वहां पार्क करने के बाद श्रद्धालुओं को कार्यक्रम स्थल तक लाने और ले जाने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है. सभी पार्किंग के स्थलों पर सरकारी बसें खड़ी रहेंगी. ऑनलाइन कैब से आनेवाले नागरिकों के लिए भी पिक अप की सुविधा होगी. अगर किसी का वाहन रस्ते में बंद पड़ता है तो क्रेन और अन्य उपकरणों की मदद से उसे तुरंत रस्ते से हटाकर यातायात को सुचारू करने की सुविधा उपलब्ध होगी.