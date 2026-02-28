हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबदनामी का डर! एकतरफा प्यार में पागल युवक की हरकतों ने ली पति-पत्नी की जान, सुसाइड नोट से खुलासा

बदनामी का डर! एकतरफा प्यार में पागल युवक की हरकतों ने ली पति-पत्नी की जान, सुसाइड नोट से खुलासा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर में एकतरफा प्रेम और लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर दंपति सोमनाथ पाटिल और श्रीदेवी पाटिल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. जानें पूरा मामला क्या है.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सोलापुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एकतरफा प्रेम और लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर एक दंपति ने आत्महत्या कर ली. मृतकों की पहचान सोमनाथ पाटिल और उनकी पत्नी श्रीदेवी पाटिल के रूप में हुई है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक कोरे को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना कल सुबह सोलापुर के कलावती नगर इलाके में सामने आई, जब पति-पत्नी के शव उनके घर में पाए गए. दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे शुरुआत में यह संदेह हुआ कि यह आत्महत्या है या हत्या. घर में मौजूद उनकी दो बेटियों ने जब देखा कि माता-पिता सुबह काफी देर तक नहीं उठे, तो उन्होंने अपने चाचा को फोन कर इसकी जानकारी दी. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और दोनों को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था?

पुलिस जांच के दौरान घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसने इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी. पत्र में उल्लेख किया गया कि आरोपी अभिषेक कोरे लगातार श्रीदेवी पाटिल को फोन कर परेशान करता था और उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था. इस लगातार हो रही मानसिक प्रताड़ना से श्रीदेवी पाटिल बुरी तरह टूट चुकी थीं. पति सोमनाथ पाटिल भी पत्नी की परेशानी और सामाजिक बदनामी के डर से तनाव में थे.

पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही

पुलिस के मुताबिक, इसी मानसिक दबाव और भय के चलते दोनों ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आरोपी अभिषेक कोरे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी द्वारा कितने समय से दंपति को परेशान किया जा रहा था. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है और लोग एकतरफा प्रेम व मानसिक उत्पीड़न के खतरनाक परिणामों पर सवाल उठा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Solapur News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
बदनामी का डर! एकतरफा प्यार में पागल युवक की हरकतों ने ली पति-पत्नी की जान, सुसाइड नोट से खुलासा
बदनामी का डर! एकतरफा प्यार में पागल युवक की हरकतों ने ली पति-पत्नी की जान, सुसाइड नोट से खुलासा
महाराष्ट्र
पैसों के लालच में महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़, 10-12 बार निकाले गए 'स्त्री बीज', 5 अरेस्ट
पैसों के लालच में महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़, 10-12 बार निकाले गए 'स्त्री बीज', 5 अरेस्ट
महाराष्ट्र
मुंबई: बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी केस में सामने आया जामताड़ा कनेक्शन, वासेपुर से भी जुड़े तार
मुंबई: बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी केस में सामने आया जामताड़ा कनेक्शन, वासेपुर से भी जुड़े तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1.5 करोड़ का माल बरामद
महाराष्ट्र: होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1.5 करोड़ का माल बरामद
Advertisement

वीडियोज

अब ₹500 से Microsoft, Apple, Google में निवेश! | NSE IX Global Access | Paisa Live
Oil Shock की चेतावनी! America-Iran Tension से Brent Crude $110? | Paisa Live
Turtle Trading Strategy Explained | 1980s Experiment ने बदल दी Trading की सोच | Paisa Live
PAN Card Rule Change 2026 | 20 Lakh Property Deal पर बड़ी छूट | Affordable Housing Boost | Paisa Live
Panipat IOCL Refinery Strike: मजदूरों ने उठायी आवाज़ | Kumari Selja का ब्यान | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
विश्व
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget