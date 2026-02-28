हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपैसों के लालच में महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़, 10-12 बार निकाले गए 'स्त्री बीज', 5 अरेस्ट

पैसों के लालच में महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़, 10-12 बार निकाले गए 'स्त्री बीज', 5 अरेस्ट

Maharashtra News: बदलापुर में स्त्री बीज की अवैध बिक्री का बड़ा रैकेट उजागर हुआ है, जहां एक ही महिला से 10-12 बार ओवम निकाले गए और इसके तार नासिक के IVF और सोनोग्राफी सेंटरों तक जुड़े पाए गए.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra News: महाराष्ट्र के बदलापुर में सामने आए स्त्री बीज (ओवम) की अवैध बिक्री के रैकेट ने पूरे राज्य को चौंका दिया है. जांच में खुलासा हुआ है कि एक ही महिला से एक नहीं बल्कि 10 से 12 बार तक स्त्री बीज निकाले गए, जो कानूनन पूरी तरह गैरकानूनी और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. सूत्रों के मुताबिक, इन महिलाओं को हर बार 18 से 25 हजार रुपये का लालच दिया जाता था.

यह मामला केवल बदलापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार महाराष्ट्र के अन्य जिलों और दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि सोनोग्राफी के जरिए यह पुष्टि की जाती थी कि महिला में स्त्री बीज तैयार हुआ है या नहीं. इसके बाद उन्हें दूसरे राज्यों में भेजकर उनके दस्तावेज तैयार किए जाते थे और आईवीएफ सेंटरों में ऑपरेशन के जरिए स्त्री बीज निकालकर बेचा जाता था.

सोनोग्राफी सेंटर में काम करने वाली महिला गिरफ्तार

इस रैकेट का मुख्य केंद्र नासिक बताया जा रहा है. पुलिस को संदेह है कि वहां के कुछ प्रसिद्ध आईवीएफ सेंटर इस अवैध कारोबार से जुड़े हो सकते हैं. इसी सिलसिले में उल्हासनगर के एक सोनोग्राफी सेंटर में काम करने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो यह बताती थी कि महिला में स्त्री बीज तैयार हुआ है या नहीं.

कैसे हुआ रैकेट का खुलासा?

बदलापुर उप-जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ज्योत्स्ना सावंत की टीम ने सुलक्षणा गाडेकर के घर पर छापा मारा. यहां बड़ी मात्रा में स्त्री बीज बढ़ाने वाले इंजेक्शन और दवाएं अवैध रूप से जमा पाई गईं. आरोप है कि जरूरतमंद महिलाओं को पैसों का लालच देकर ये इंजेक्शन लगाए जाते थे और बाद में उन्हें आईवीएफ सेंटर भेजा जाता था, जहां ऑपरेशन थिएटर में स्त्री बीज निकालकर उसकी अवैध बिक्री की जाती थी. इस मामले में सुलक्षणा गाडेकर के साथ अश्विनी चाबुकस्वार और मंजुषा वानखड़े के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है. शुरुआती जांच में यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के रैकेट की ओर इशारा कर रहा है.

रूपाली चाकणकर का बयान

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी आईवीएफ और सोनोग्राफी सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान छिपाकर स्त्री बीज की तस्करी की.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह रैकेट केवल बदलापुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पूरे राज्य और राज्य के बाहर तक फैली हुई हैं. साथ ही, उन्होंने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए बदलापुर पुलिस की सराहना की. फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं. आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Badlapur News MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
पैसों के लालच में महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़, 10-12 बार निकाले गए 'स्त्री बीज', 5 अरेस्ट
पैसों के लालच में महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़, 10-12 बार निकाले गए 'स्त्री बीज', 5 अरेस्ट
महाराष्ट्र
मुंबई: बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी केस में सामने आया जामताड़ा कनेक्शन, वासेपुर से भी जुड़े तार
मुंबई: बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी केस में सामने आया जामताड़ा कनेक्शन, वासेपुर से भी जुड़े तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1.5 करोड़ का माल बरामद
महाराष्ट्र: होली से पहले रत्नागिरी में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, 1.5 करोड़ का माल बरामद
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
Advertisement

वीडियोज

अब ₹500 से Microsoft, Apple, Google में निवेश! | NSE IX Global Access | Paisa Live
Oil Shock की चेतावनी! America-Iran Tension से Brent Crude $110? | Paisa Live
Turtle Trading Strategy Explained | 1980s Experiment ने बदल दी Trading की सोच | Paisa Live
PAN Card Rule Change 2026 | 20 Lakh Property Deal पर बड़ी छूट | Affordable Housing Boost | Paisa Live
Panipat IOCL Refinery Strike: मजदूरों ने उठायी आवाज़ | Kumari Selja का ब्यान | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
विश्व
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget